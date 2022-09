Martha Julia aclara si es la tercera en discordia entre Gabriel Soto e Irina Baeva

El distanciamiento que se ha percibido en redes sociales entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha levantado especulaciones con respecto a una posible crisis de pareja, incluso hay quienes hablan de infidelidades por parte del actor y un presunto "amorío" con su ex, la también actriz Martha Julia, sin embargo, esta última rompió el silencio y aclaró la situación.

Fue durante una entrevista en el programa "Hoy" donde la artista expresó: "¡Ay!, ¿pues cuántas cosas no están saliendo a diario?... Ya déjenlo, pobrecito", refiriéndose al tema del actor.

La mujer de 49 años dijo que no quería decir nada al respecto porque se presta a otro tipo de comentarios: "Sin comentarios, nada que ver".

También expresó su incomodidad con algunas notas que salen en los medios de comunicación y recordó haber leído alguna en la que se decía que en una fotografía, donde se observa que porta unos lentes, se ve la figura de soto.

"Parecen detectives, por ejemplo, ahora que me fui estaba viendo unas notas que dije '¿qué es esto?', que en mis lentes se reflejaba Gabriel, ¡por favor!, ya llegaron al grado de ser detectives, nada que ver, ningún Gabriel Soto ni nada de eso", reiteró.

Si bien dejó muy en claro que no es la tercera en discordia de la relación, expresó que de tener una relación sólida con el actor, ella lo gritaría a los cuatro vientos.

La artista también fue cuestionada sobre las especulaciones del rompimiento entre Baeva y Soto, sin embargo, no quiso decir nada al respecto: "Yo no me meto".

En el tema de su vida profesional, Julia contó que se siente contenta y enfocada tanto en su trabajo como en sus hijos, además externó que está muy soltera.

"No ha llegado el hombre para que esté a mi lado y que yo les pueda presumir y les pueda decir aquí estoy con el hombre que amo, pero, pues no, estoy soltera, disfrutando, ¿por qué no?", comentó.