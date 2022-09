Marcelo Ebrard presenta a Rusia propuesta de paz de AMLO

El canciller Marcelo Ebrard se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, para presentarle la propuesta de paz para terminar el conflicto en Ucrania, planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Le compartí la propuesta del presidente López Obrador en favor de la paz, así como nuestras ideas sobre el futuro del Consejo de Seguridad", escribió el canciller Ebrard en redes sociales.

El jueves, el canciller planteó ante el Consejo de Seguridad de la ONU la posibilidad de crear un comité que sirva como mediador del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Ucrania ve bien la propuesta de paz hecha por México en la ONU para encontrar una salida al conflicto bélico con Rusia.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que durante la Asamblea General de la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.

"Ayer me informó Marcelo Ebrard, en la ONU, que se entrevistó con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, y que le expresó que veían bien nuestra propuesta de paz", comentó en el Salón Tesorería.

Refirió que el canciller ruso rechazó las declaraciones de Mijailo Podolyak, asesor del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien calificó la propuesta como un plan ruso.

"Y que el señor que había escrito un Twitter en contra diciendo que nuestra propuesta era a favor de Rusia, no tenía ninguna autorización del gobierno de Ucrania, eso fue lo que me informó Marcelo Ebrard, que se entrevistó con el ministro de Ucrania. Es interesante ¿no? que se conozca no porque hicieron un escándalo, bueno", explicó.

México propuso la creación de un comité para lograr La Paz en Ucrania, integrado por António Guterres, secretario general de la ONU; el primer ministro de India, Narendra Modi; y el papa Francisco. Para ello se declararía una tregua de cinco años para solucionar las diferencias.