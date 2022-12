Mamá de Bruno prepara entrega de comidas este 22 de diciembre

En agradecimiento a todos los favores que ha recibido a lo largo de cuatro años, tiempo en el que ha luchado contra la enfermedad que le fuera diagnosticada a su pequeño Bruno, Púrpura Trombocitopénica inmune (PTI), Gabriela Macías entregará este 22 de diciembre comidas para todas aquellas personas que se encuentren en situación de calle o en condiciones de vulnerabilidad, a lo largo de su camino rumbo al Hospital de Alta Especialidad del IMSS 71 en Torreón, donde también entregará comidas a los familiares de los pacientes, sobre todo de los pequeñitos.

“Es una bendición tan grande, independientemente de nuestras creencias, yo tengo un Dios que me respalda, yo sé que tengo un Dios que me levanta, que a pesar de lo difícil que puede estar mi situación, de lo oscuro pueda estar la noche sé que en la mañana saldrá el sol, y así como me ayuda a mi, tento que agradecer y devolver un poquito de lo que hace por mi… para mi poder ahora voy a preparar con la ayuda de tantas personas el alimento es una bendición bien grande”, dijo con emoción.

No es la primera vez que Gaby hace entrega de comidas en el hospital, pues a lo largo de este año ha realizado unas 10 entregas con sus propios recursos.

“Yo sé lo que es no comer, tener sed, yo sé lo que es que mi hijo me diga ‘mami, tengo sed’ y no tener ni un peso para la botella de agua, es algo horrible, que mi hijo me diga ‘mami tengo mucho calor’ porque a veces el aire del hospital no es suficiente, a veces no se da abasto… se vive en carne propia”, dijo Gaby, quien tras estas experiencias que ha vivido en su ir y venir a los hospitales, decidió agradecer de esta forma.

Fue apenas el jueves que lanzó un llamado en su página “Todo por Bruno” en Facebook, para multiplicar las manos y el apoyo para organizar la entrega de comidas este 22 de diciembre.

De acuerdo con Gaby, ella junto a su hija mayor, realizaban la entrega de aquellos regalos que podían juntar gracias a donaciones y con recursos propios, pero esta vez debido a que su pequeño Bruno tuvo una recaída, la cual lo mantuvo hospitalizado y hace apenas una semana regresó a casa, solo pudo organizar esta entrega.

El llamado que hacía era desde 5 pesos hasta la entrega de información para poder conseguir los alimentos y otros artículos para envasar los alimentos a buen precio, y así poder aumentar el número de platillos, pues su intención es entregar entre 200 a 250.

La mecánica de entrega, será partiendo de su casa en la colonia Héctor Mayagoita en Gómez Palacio a las 18:00 horas tomando el bulevar Miguel Alemán, y para llegar al Hospital de Alta Especializada 71 del IMSS en Torreón, y en su camino a toda mujer, niño, y adulto e incluso personas que estén de paso por la región, recibirán un plato de comida y un refresco.

Pero para la elaboración del spaguetti y el pollo a la jardinera que pretende entregar, varios voluntarios se sumaron, por lo que habrán de reunirse ese día 22 a las 11:00 horas para preparar todo.

Las personas que quieran sumarse, aún están a tiempo. Para Gaby no importa si son 5 ó 10 pesos, o bien si aportan 10 piezas de pan, refrescos o lo que sea necesario para realizar su entrega podrán hacerlo. “Toda ayuda suma… lanza la chispa y haz que la gente brille, verás cómo la gente buena va a responder”.

Los interesados en participar en esta actividad, podrán comunicarse con Gaby en el 87-18-97-99-85.