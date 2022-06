Los elogios que Carmen Salinas le daba al esposo y asesino de Yrma Lydya

Gran consternación ha causado el asesinato en un restaurante capitalino de la cantante, Yrma Lydya, en manos de quien fuera su pareja, el abogado Jesús Hernández Alcocer.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, la artista de 21 años recibió tres disparos en el tórax tras una discusión con Hernández Alcocer, de 79 años.

El esposa de la chica y su escolta intentaron escapar, pero fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Yrma Lydya tenía una bonita relación con la también fallecida, Carmen Salinas, tan es así que la lagunera la amadrinó profesionalmente y además la invitó a su programa, Charlando con usted, en donde hablaron de su carrera y del mismo Jesús Hernández Alcocer, a quien la también imitadora calificó como “una persona maravillosa”, sin imaginar lo que le haría casi un año después a Yrma.

"No saben qué persona tan maravillosa es. Educado, atento. Cómo te quiere y cómo te cuida. ‘Chatito Cejudo’ (Quien fuera su manager) era muy amigo de Jesús", le dijo Carmen a Yrma en la emisión transmitida en julio de 2021.

Yrma Lydia le comentó a Carmen que estar en su casa era, “un regalo de vida”, ya que admitió que era fanática del trabajo de la torreonense.

Salinas le mencionó a Lydya que cuando quisiera, estaba disponible de forma gratuita su estudio de grabación, en donde han hecho canciones artistas como Miguel Bosé o Christian Castro.

Yrma Lydya le expresó a Carmen que su deseo de ser intérprete nació cuando ella era tan solo una niña.

“Mi mamá me metió a los dos años a ballet clásico e iniciación musical. Yo quería ser María Callas, quería ser la nueva Ángela Peralta, esa había sido mi meta”, manifestó.

Al escuchar las palabras de Yrma, la lagunera le dio a conocer que ella de igual manera comenzó a cantar desde “chiquilla” en su natal Torreón.

“Vivía con mi mamá en una vecindad allá en Torreón, por la calle Leona Vicario, me encantaba andar corre y corre por ahí y a veces iba con las vecinas a decirles que si les ayudaba en algo, me decían que sí, pero que también les cantara y entonces lo hacía y me daban un tostón que llevaba con gusto a mi casa”, sostuvo Carmen.

Tras charlar de varios temas, llegó el final del programa, en donde Carmen volvió a referirse al homicida, Jesús Hernández Alcocer, como un caballero.

“Qué gran abogado es y un ser humano increíble. Que Dios te bendiga y Dios te premió con una mujer como esta y que te quiere tanto”, dijo Carmen.