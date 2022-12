'Lo que hace por llamar la atención'; critican a Andrea Escalona por bailar reggaetón embarazada

Andrea Escalona vive sus últimas semanas de embarazo, pronto se convertirá en mamá y se despidió del programa "Hoy", pero previo a su despedida, la conductora fue criticada por un par de bailes en el programa, ya que para muchos cibernautas arriesgó al bebé y a ella misma.

De por sí, muchos seguidores del matutino le recomendaban no parecer con tacones en las transmisiones, sobre todo cuando su embarazado ya estaba avanzado, pero lo que desató la polémica fue la reciente visita al programa de Nicky Jam.

En una de las dinámicas, Andy, como la llaman de cariño, se puso a bailar reggaetón con el cantante, se quitó los tacones que llevaba y bailó el famoso perreo mientras el propio Nicky Jam, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Paul Stanley y Arath de la Torre la miraban sorprendidos y Legarreta hasta con pánico.

Sin ninguna dificultad y segura de sí misma, Escalona hizo dicho baile que recibió decenas de críticas en redes, donde calificaron a la hija de la fallecida productora de "ridícula" e "inconsciente".

(FOTO: ESPECIAL)

"Mega tache por lo que hizo la Escalona en vivo, no sólo atentó contra su vida, sino también la más importante, la de un bebé inocente al arrastrarse en el piso y hasta la Legarreta intentó levantarla, cómo es posible que la tía permita estas cosas muy mal ridícula". "Lo que hace por llamar la atención qué tal que se hubiera resbalado no está mal bailar, pero hacer ese tipo de cosas por “impulso” no se hace". "Andy ten cuidado, sé que te sientes capaz, toma consciencia, el bebé mija, lo digo en buen plan; Legarreta nos representa siempre pendiente". "Te pasas, debes de cuidarte más. Siempre quiere llamar la atención".

A su vez, muchas mujeres salieron a la defensa de Andrea, asegurando que el embrazo no es una enfermedad, y que el cuerpo de la conductora está acostumbrado al ejercicio.

"Wow, qué lástima leer a tantas mujeres proyectando sus complejos e inseguridades en otra que está gozando su embarazo, es bella y feliz. Usan cualquier excusa para criticar. Es un embarazo, no una enfermedad ni una discapacidad. Tú sigue espléndida Andrea, felicidades por tu bebé". "A todos los que la critican, les recuerdo que es una niña acostumbrada al ejercicio, su cuerpo está acostumbrado a eso y más, su bebé está bien porque su cuerpo también lo está, el embarazo no imposibilita a un cuerpo acostumbrado al ejercicio, y esos que la llaman ridícula y que quiere llamar la atención, ella es hija única y los hijos únicos no le tienen miedo a nada, porque los acostumbramos a eso, a ser fuertes, a no temerle a nada y menos a la gente antisocial que se la pasa criticando, el tener una madre como la que tuvo, me imagino una infancia llena de grandes expectativas, ya que su madre fue una gran mujer y las grandes mujeres hacemos hijos sin miedos, seguros de sí mismos".

Andrea Escalona respondió a los que la criticaron por su baile con el reggaetonero, y posteó otro video en el que aparece con Pablo Montero, su pareja de baile en el concurso "Las estrellas bailan en Hoy"; en el número, donde se movieron al ritmo de "La mordidita", de Ricky Martin, Montero y Escalona se lucieron en la pista; la pancita de Andy quedó al descubierto.

"Para todos los que se ofendieron por mi perreo con Nicky Jam, acá les va otro bailecito con Pablo Montero. Y qué bueno que no me han visto haciendo cositas con mi novio porque ahí sí les da el patatús", escribió como respuesta a la ola de críticas que recibió.

Para acompañar el video, Andrea compartió una reflexión sobre "el respeto al embarazo ajeno es la paz".

"El respeto al embarazo ajeno es la paz". Dejemos de normalizar el meternos con el cuerpo, la salud, y las decisiones de una mujer embarazada. Eso le incumbe a ella y a su médico", se lee.

"Qué peligroso, una caída pudo ser fatal..falta de consciencia y de respeto para su bebé", se lee en uno de los comentarios que no aprueban la conducta de la conductora de 36 años que debutará como mamá muy pronto.