Lo da todo por México

Tras varios años de ausencia, Alberto Ángel "El Cuervo" volverá a la Comarca Lagunera.

Será este 23 de noviembre cuando el cantante se presente en el Teatro Isauro Martínez a las 8:00 de la noche, acompañado del Mariachi Juvenil Mi Tierra.

El gran exponente de la música mexicana charló en exclusiva con El Siglo de Torreón. Está muy emocionado de regresar y además habló de su amor por nuestra cultura y cómo la ha impulsado desde hace muchos años.

´¿Cómo esta?

Muy bien, muchas gracias.

´Regresa este 23 de noviembre a Torreón, ¿Cómo se siente de retornar a estas tierras?

Efectivamente. Después de algunos años de haber estado ahí, retorno. Me da mucho gusto poder volver a esa tierra que siempre me ha recibido con mucho entusiasmo. El Teatro Isauro Martínez es hermoso.

"Además, voy a dar una conferencia en la Universidad Autónoma de La Laguna y eso también me entusiasma. Espero que la gente nos acompañe para que podamos compartir todo lo referente a nuestra música y nuestros grandes autores".

´Entonces será una visita muy completa porque además de cantar compartirá sus conocimientos sobre nuestra música mexicana, ¿No es así?

Sí. La charla será acerca de nuestra música tradicional mexicana, todo lo referente a ella y eso me tiene muy feliz porque el poder dar conferencias es agradable, pero el poder dar una conferencia en una universidad que tiene como una de sus banderas el nacionalismo, pues es mucho más reconfortante.

´Y esto, de alguna manera, servirá para que usted comparta sus conocimientos con los jóvenes.

Eso es sumamente importante. Las nuevas generaciones se han mantenido, tal vez por la tecnología o los extranjerismos, un poco al margen por desconocimiento de sus tradiciones, raíces, música y cultura.

"Mi intención, al charlar con los jóvenes, es hacerles crear conciencia de lo mucho que tienen, del gran tesoro con el que contamos y que nos pertenece por derecho propio. Al crear esa conciencia espero que decidan qué van a hacer con ese tesoro que es de ellos. Ese tesoro lo buscan de todas partes del mundo y por momentos pareciera que los mexicanos no sabemos valorarlo".

´En Torreón, justamente lo acompañará gente joven, el mariachi Juvenil Mi Tierra.

Ellos van a estar en el concierto y en la conferencia. También voy acompañado al piano por un reconocido maestro. El concierto se dividirá en dos partes. La primera será de música tradicional de concierto y la segunda, con acompañamiento de mariachi.

´Sin duda, uno de sus objetivos de vida ha sido promover la música y la cultura nacional a través de diferentes expresiones artísticas.

Tanto en México como en el mundo entero, esa ha sido mi intención prioritaria... difundir nuestra cultura, raíces y tradiciones. Pocos países pueden afanarse de tener un acervo tan grande y tan valioso como el de nuestro México.

´Usted es una persona muy preparada en todos los ámbitos, sin embargo, siempre está en la búsqueda de más conocimientos, ¿No es así?

Dentro de mi trabajo artístico he tenido la fortuna de prepararme en tres rubros que son la música, el canto y la literatura, en esta última he contado con grandes maestros como Juan Rulfo o José Revueltas; en la música y el canto mi alma mater ha sido el Conservatorio Nacional de Música. Dentro de la pintura he tenido la fortuna de estudiar también en instituciones maravillosas.

"Para poder desenvolverme con responsabilidad siempre me ha preocupado mi preparación, incluso eso me ha motivado conflictos con aquellas personas que se nombran representantes o agentes que en muchas ocasiones sitúan como prioritaria la publicidad, como el escándalo, y nunca he estado de acuerdo con ello. Para mí, lo más importante es la preparación porque el público merece nuestro respeto".

´Hoy en día se vive una gran inmediatez en la vida, todo es acelerado, la gente está pegada al celular, ¿Cómo logra lidiar con eso?

El ritmo interno de mi ser es distinto, como si yo viviera en cámara lenta porque siempre he pensado que a las cosas hay que darles el valor de su justa dimensión. La tecnología, yo la considero importante para tomarla en cuenta como una herramienta, pero esa herramienta no será lo primordial.

"Lo primordial es prepararse siempre porque el aprendizaje no termina jamás. Las nuevas generaciones intentan vivir de prisa y es por eso que siempre les cito un refrán que decía mi bisabuelo que es, 'Despacio que llevo prisa'".

´De dónde considera usted que la música mexicana necesita más apoyo, ¿De la sociedad, el núcleo familiar o el gobierno?

Absolutamente de todos los rubros. Es perfectamente bien sabido que el primer bastión de la educación de un ser humano es la familia; por lo tanto, en la medida que la familia infunda el nacionalismo, pero el verdadero, no el de los políticos porque en la actualidad ellos parecen ser contrarios al nacionalismo, creo que lo único que no les interesa es México, sus hijos se interesarán más por todas nuestras riquezas.

" Lo que sucede en las escuelas es triste, antes se enseñaba música mexicana, hoy en día se limitan a dar una clase con flautas, la escuela debe seguir inculcando ese amor hacia lo nuestro y al final de cuentas los gobiernos son los responsables, por medio de la SEP, de este triste panorama, pero también son responsables en la Secretaria de Gobernación de la vergonzante exposición de cualquier cantidad de música y de interpretes extranjeros en la radio y la TV, cuando es una violación flagrante a una ley federal, la de la radio y la TV, porque estipula que cuando los concesiones son otorgadas por el pueblo tienen la obligación de difundir nuestra música y cultura.

´¿Coincide usted en que la cultura es la mejor manera de combatir la delincuencia y la violencia?

Definitivamente. Sin que signifique tenga que estar de acuerdo con esa creencia de los abrazos y no balazos, simplemente en la medida en la que la educación, la cultura y las artes estén presentes, se va a alejar a las generaciones del crimen.