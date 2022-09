Listos para cerrar vados en caso que llegue agua del río

La Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana esta lista para cerrar las avenidas que se encuentran debajo del Puente Plateado y Solidaridad en caso de que el agua del Río Nazas llegue hasta la ciudad, mencionó Luis Morales, titular de la dependencia.

El funcionario dijo que estas dos carreteras se verían más afectadas por el paso del agua por el lecho del río y ya se encuentran listos para cerrar el paso de las avenidas si es que es necesario.

"Tenemos un esquema que la mayor afectación sería en lo que es el puente plateado y solidaridad, en el que no se podrían utilizar lo que son los retornos o el paso a desnivel", aclaró Morales.

Además reconoció que la clausura de estos pasos no se realizará si no hasta que el agua represente un riesgo, ya que señaló que la cantidad que soltaron de la presa no es alarmante, "esta la alerta, hay que ver como viene el agua, lo que se liberó no es algo que sea para preocuparse".

Desde el jueves las autoridades de los tres ordenes de gobierno ya se encuentran en alerta ante la llegada del agua para prevenir cualquier accidente que se pueda registrar.

"Todas las dependencias municipales en coordinación con estatales y en lo que hace a Sedena y Guardia Nacional, estamos coordinados y atentos para la venida del Río Nazas", detalló.

Para la tarde de ayer viernes aún se desconocía la hora en la que el agua haría su aparición en los municipios de Gómez Palacio y Torreón, por lo que no fue necesario cerrar con anticipación las carreteras y no será hasta que las autoridades estén seguras que informaran sobre el bloqueo.