Libre, agente que arrolló y asesinó a enfermera en Monclova

El agente de tránsito que en estado de ebriedad chocó y atropelló a una enfermera, fue puesto en libertad después de llegar a un acuerdo con los familiares de la víctima.

Este homicidio, aunque agravado por la ingesta de alcohol, por ser accidental alcanza el beneficio de salida alterna, por lo que el presunto responsable obtuvo el perdón de los deudos pagando la reparación del daño.

El imputado aún podría ser procesado penalmente por los delitos de daños culposos agravados y lesiones culposas agravadas porque hubo más víctimas en el percance vial.

El delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) en la región Centro de Coahuila, Rodrigo Chairez Zamora, explicó que el propietario del carro de hotdogs y su ayudante resultaron heridos, además hay daños al puesto movil de alimentos y a otro vehículo.

El oficial de tránsito podría negociar con estas otras víctimas para obtener el perdón y concluir con la carpeta de investigación sin llegar a juicio.

Chairez precisó que la libertad del presunto fue porque no lo arrestó Seguridad Pública en flagrancia del delito, no porque haya llegado a un acuerdo con una de las partes.

Indicó que para la investigación, el sospechoso es un ciudadano que vestía de civil, conducía un automóvil particular y se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Para los efectos legales no era un oficial de policía en la activo, por lo que su situación no se agrava y la FGEC no notifica a Plataforma México que provocó este fatal accidente.

De obtener el perdón de los demás afectados, el expediente no llegará al juzgado y no habrá una sentencia que impida al elemento continuar trabajando como oficial de Policía y Tránsito.