Legislador de EUA propone retirar visa a diputados de México que instalaron grupo de amistad con Rusia

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, solicitó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, defender a las y los diputados que participaron en la instalación del grupo de amistad México-Rusia, el pasado 23 de marzo, luego de que el legislador estadounidense del partido Demócrata, Vicente González, propuso retirarles la visa.

En la sesión de este martes, el petista advirtió que ello representa una violación a sus derechos.

“La Mesa Directiva tiene que velar por el fuero constitucional, un legislador estadounidense está pidiendo que se nos retire la visa a quienes participamos en la instalación del grupo de amistad México-Rusia, pido que vean la situación de los legisladores a quienes se nos amenaza, me da lo mismo que me quiten la visa de Estados Unidos, pero es una violación a nuestros derechos y garantías, a la libre expresión, y a una tarea institucional de la cámara que es la instalación de los grupos de amistad”, pidió.

Retiro de visa es "prudente", asegura oposición

Al respecto, los diputados del PAN, Jorge Triana, y del PRI, Cynthia López, calificaron de “prudente” la propuesta del diputado de Estados Unidos, y explicaron que el gobierno del país vecino del norte tiene la facultad de retirar la visa a quienes ellos decidan.

“El gobierno de Estados Unidos tiene derecho de retirarle la visa a quien quiera, es su competencia, aunque hasta ahora no se ha pronunciado, pero está en todo su derecho de decidir, y yo como miembro del grupo de amistad de México-Estados Unidos respaldaré la decisión que ellos emitan. Sobre la instalación de ese grupo, decir que me pareció un desacierto, creo que no debió hacer, y si el gobierno de Estados Unidos decide retirarles la visa, está en todo su derecho”, puntualizó López.

Mientras que Triana coincidió en que “Estados Unidos está en todo su derecho”.

“El gobierno hará lo que mejor le parezca en congruencia con sus intereses, con su política exterior, y con su legislación interna, definitivamente estos legisladores que recibieron y casi casi condecoran al embajador de Rusia en México, cometieron un exceso, no solamente a la luz de las leyes estadounidenses, también de las mexicanas, porque la constitución es clara y habla de la defensa de los derechos humanos en el marco de nuestra política exterior, y lo que hicieron es tomar partida a favor de un país que está ocupando ilegalmente y de forma bélica cometiendo crímenes de guerra, así que me parece prudente esta solicitud y ya lo decidirá el gobierno de Estados Unidos”, declaró.

Mier reconoce derecho de Estados Unidos a retirar visas

En representación de la bancada de Morena, que también estuvo presente en el acto, el coordinador Ignacio Mier reconoció que se trata de un derecho del gobierno de Estados Unidos: "Esos son los intereses de ese país, yo ahí no me puedo meter, el respeto al derecho ajeno es la paz".