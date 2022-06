'Le prometí a mi madre que yo iba a triunfar', dice Carlos Martínez

Directamente desde el Ejido 20 de noviembre de San Pedro, Coahuila, llegó a El Siglo de Torreón el joven Carlos Martínez.

Carlos se presentó en el programa El Sonidero Lagunero que se transmite cada viernes en el portal y en las redes de este diario.

El chico interpretó dos temas y además reveló que él le prometió a su madre que un día triunfaría en los escenarios, por lo que luchará bastante con el fin de lograr el objetivo.

Contó Carlos que recién participó en el casting de La Academia 20 años y aunque no quedó lo vio como una experiencia de aprendizaje.

"Fue una grata experiencia y diferente para mí. Yo vengo del pueblo, del rancho.

"He participado en varios concursos pequeños de ranchos y apenas hasta este año tuve la oportunidad de buscar que mi carrera prospere de verdad", sostuvo.

Martínez mencionó que comenzó su andar en los escenarios tocando la guitarra, a la que considera su fiel compañera.

"En la secundaria entré a la rondalla y tocaba ahí la guitarra. Luego el profesor, Mario Arellano, me descubrió me dijo, 'Tú cantas, vamos a explotarlo', y fue así que me llevó a participar en un evento".

El cantante mencionó que además de lo mencionado, su fallecida madre lo impulsó para que fuera perfeccionando su técnica.

"Ella tenía muy buen oído musical. Ella me asesoró en varias cosas como la expresión corporal.

"Le prometí a mi madre que yo iba a triunfar y como buen ranchero mi palabra vale y es una promesa", sostuvo.

Por otro lado, Carlos confesó por qué le apuesta al género regional mexicano.

"Tengo influencias de artistas como José Alfredo Jiménez, Joan Sebastian o Vicente Fernández, pues los escuchaba desde la cuna gracias a mi familia".

Espera Carlos que al igual que muchos artistas de la Comarca como Los Dos Carnales, Tropicalísimo Apache , Chicos de Barrio o Lorenzo de Monteclaro, él de qué hablar en un futuro por sus melodías.

Carlos Martínez explicó que además de la música, se encuentra estudiando psicología educativa.