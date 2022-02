Las cinco veces en que AMLO ha defendido a Hugo López-Gatell

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por las críticas y denuncias penales por el manejo de la pandemia. "Todos somos Hugo", expresó López Obrador ante la denuncia penal que hay contra el subsecretario de Salud por el manejo de la pandemia y la muerte de personas por COVID-19.

"¿Qué cuenta en esto? Los resultados, entonces se me hace una gran injusticia una campaña de desprestigio porque qué va a hacer el ministerio público, el juez; y no es nada más el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de Salud, todos iríamos a la cárcel, todos somos Hugo, pero todo tiene que ver con la politiquería", dijo al destacar el trabajo de su gobierno en la atención de la pandemia.

Esta no ha sido la única ocasión en la que el presidente López Obrador ha manifestado su apoyo a Hugo López-Gatell.

'LO MALTRATARON'

En octubre del 2020, el titular del Ejecutivo defendió al subsecretario de Salud porque "lo maltrataron" en su comparecencia en el Senado.

En Palacio Nacional, López Obrador señaló que a María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt,) la estaban queriendo desacreditar, "un poco lo que le sucedió ayer en el Senado al doctor Hugo López-Gatell". "Lo maltrataron", dijo el presidente.

"Están muy molestos, muy enojados, cuando deberían de estar ofreciendo disculpas y apenados de todo esto. Siguen queriendo que se regrese al régimen de corrupción, injusticias y privilegios", agregó López Obrador.

'HUGO, AGUANTA, EL PUEBLO SE LEVANTA'

El 28 de diciembre de 2021, el presidente de México respaldó con una porra a López-Gatell por estar al frente del combate a la pandemia de COVID-19 en México y por los ataques recibidos de los adversarios "que se fijan en todo".

"¡Cuánto cuestionamiento a Hugo, le ganó con mucho al doctor Alcocer, porque el doctor Alcocer trataba lo general y Hugo fue y es el responsable de esto", expresó López Obrador sobre el subsecretario de Salud.

"Ha aguantado, o sea, Hugo, aguanta, el pueblo se levanta y ha estado aguantando", expresó entre risas López Obrador.

'QUERÍAN AGARRAR UN POLLITO Y LES SALIÓ GALLO'

En su conferencia del pasado 2 de febrero, López Obrador dijo que él declararía "inocente" a López-Gatell, luego de que un juez ordenó una investigación por las muertes por SARS-CoV2.

"La agarraron contra Hugo porque él es el que nos ayudó. Imagínense si no tenemos a un experto, pero además con la capacidad intelectual y expositiva de Hugo; nos acaban. Porque puede haber hasta mejores, los hay en el gobierno, científicos, especialistas, pero ¿cómo explican?, y en una pandemia, que tiene que ver con todos, lo fundamental es la comunicación. Entonces, la molestia de nuestros adversarios es que querían agarrar un pollito y les salió gallo, para explicarlo pues, así, de manera coloquial", declaró.

'SE LE VA A DAR TODO EL APOYO JURÍDICO, PERO TAMBIÉN EL APOYO POLÍTICO Y MORAL'

En su conferencia del pasado 27 de enero, López Obrador defendió al subsecretario de Salud ante las denuncias por omisión en el manejo de la pandemia y expresó todo su apoyo, político y moral.

"Creo que no solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio; no se toma en cuenta que en los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio, es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemias del mundo.

"Ahora que nos invitaron a la Casa Blanca y en la agenda iba el tema del COVID no dudé en invitar a Hugo López-Gatell. Es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público. Pero es tanta la descomposición, la inmoralidad de los conservadores y como no les han resultado sus pronósticos de desastre y hemos ido avanzando enfrentando la pandemia, y no con malos resultados si lo vemos en el concierto de las naciones, pues están obnubilados, o sea, es una cosa irracional por completo.

"Pero no solo son los que denuncian, son los de arriba y mucha gente que es susceptible de manipulación; pero no son pocos, son millones, porque así es el conservadurismo, declaró López Obrador.

Recalcó que las denuncias en contra del subsecretario de Salud eran "producto del rencor, del odio y de la politiquería".

Acusó que su gobierno tuvo que levantar todo el sistema de salud "que estaba en el suelo" por la corrupción.

"Tiene todo nuestro apoyo (...) Sí, se le va a dar todo el apoyo jurídico y se van a presentar todos los argumentos, pero también el apoyo político y moral. No es nada más de que ahí el doctor Hugo, ¿no? No, no. Es la defensa de un compañero, de un responsable de la política contra el COVID", añadió.