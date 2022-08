Lanzan convocatoria para para designar a nuevo titular de Auditoría Superior del Estado de Coahuila

El Congreso del Estado de Coahuila lanzó este jueves la convocatoria para designar a la nueva persona titular de la Auditoría Superior del Estado, esto luego de la renuncia de su anterior encargado, Armando Plata, quien la semana pasada comunicó oficialmente al legislativo su voluntad de retirarse de la ASE.

Fue durante este día en la mañana que el Congreso Estatal que se presentó dicha convocatoria de parte de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, esto con fundamento en los Artículos 74-D de la propio Constitución Política del Estado de Coahuila y del 101 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Dentro de los requisitos para aspirar a participar en dicha convocatoria destacan el de ser mexicano por nacimiento; tener al menos 30 años de edad cumplidos; ser natural de Coahuila o tener al menos 3 años de residencia en el mismo; tener algún estudio concluido en Contaduría Pública, Economía, Derecho, Administración o alguna carrera afín; tener un reconocido prestigio profesional y experiencia técnica no menor a los 5 años; no haber sido ministro religioso en los últimos 3 años; no haber desempeñado algún cargo público 3 años antes de la designación; entre otros requisitos.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud y los documentos requeridos dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el recinto oficial del Congreso del Estado, ubicado en bulevar Francisco Coss esquina con Álvaro Obregón, en la Zona Centro del municipio de Saltillo, en la oficialía de partes de la Oficialía Mayor, dentro del horario de las 9:00 a las 15:00 horas.

Esta convocatoria será publicada este viernes 5 de agosto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y estará disponible en las páginas de Internet del Congreso del Estado www.congresocoahuila.gob.mx y de la Auditoría Superior del Estado www.asecoahuila.gob.mx

Las personas interesadas en participar, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 100 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior.

Cabe recordar que fue el pasado viernes que Armando Plata presentó su renuncia a la ASE luego de 15 años al frente de la oficina, argumentó que buscará dedicarse a la actividad académica, especialmente en la Universidad Autónoma de Coahuila.