La silla de entrenador de México está en constante juicio: Andrés Guardado

Andrés Guardado, centrocampista de México, se mostró confiado en las “posibilidades” que su selección tiene de estar en los octavos de final del Mundial de Qatar, que pasan por ganar y, según resultados, golear en la última jornada de la fase de grupos frente a Arabia Saudí.

“Creemos en nuestras posibilidades. Nos vamos a aferrar a ellas. Creemos que somos capaces de ganar el siguiente partido y vamos a intentarlo hasta el final”, dijo en rueda de prensa.

“El simple hecho de estar aquí tiene una presión grande. Un golpe como el otro día hay que analizarlo, limpiar la cabeza. Esto no para aquí. Todavía hay grandes oportunidades de poder olvidar la derrota contra Argentina y logrando el pase. Nadie nos dice que es imposible y vamos a aferrarnos a ello”, añadió.

Un Guardado que contestó acerca de cómo gestionan las críticas constantes que ha recibido México incluso antes de llegar a Qatar.

“Uno está acostumbrado a ello. Ahora le ha tocado al ‘Tata’ porque es el entrenador, pero antes siempre ha sido igual. La silla de entrenador de México, como en muchas otras, es una silla caliente donde está en constante juicio; es parte de ello”, valoró.

“Cada uno de nosotros somos profesionales y nos hemos desvivido toda nuestra carrera para vivir un momento así, para estar en un Mundial y bajo esta presión. Todo deportista de élite ha sobrepasado mil situaciones de presión, difíciles, y la cabeza empieza a acostumbrarse. Nosotros, como grupo, intentamos aislarnos de lo que se dice fuera, porque esto no es de ahora ni de ayer. Enfocándonos en lo nuestro es más fácil conseguir los resultados. Tenemos que revertir la situación”, comentó sobre la presión que sienten antes del duelo frente a Arabia Saudí.

El cambio, para Guardado, no pasa solo porque no marquen goles.

“Lo del gol es algo para vender. Si hubiéramos metido un gol y hubiéramos perdido 7-1… no es eso; es ganar. Da igual los goles que metas. Nos preocupa, porque los necesitas para ganar, pero nos ocupa más ver cómo los conseguimos; que nos está faltando crear ocasiones”, dijo.

El centrocampista contó cómo vive el que está siendo su quinto Mundial.

“Jamás me hubiera imaginado jugar cinco copas del Mundo. Es algo que se queda para mí y para mi orgullo personal. Obviamente, al final cuando esto acaba siempre te va a quedar un bonito recuerdo de todo lo que has conseguido a nivel individual. Pero es un deporte de equipo y me gustaría que el recuerdo sea mas de algo que se consiguió como equipo”, declaró.

“Cada quien lo analiza cómo quiere. A muchos les parecerá mal y otros verán el lado positivo. No estoy para juzgar sobre ello. Yo traté de trabajar durante estos 17 años de carrera al máximo nivel. Después, lo que he conseguido, es consecuencia del trabajo”, valoró sobre que haya cuatro futbolistas mexicanos en la lista de jugadores que han jugado cinco mundiales.

Guardado rehuyó, como su seleccionador, mandar un mensaje para que su numerosa afición siga creyendo en ellos.

“No puedo intentar motivar a la gente con palabras, hay que demostradlo dentro del campo. Nosotros lo que queremos es que nos apoyen hasta el final y luego juzguen. Son parte importante para nosotros. Nos encantaría que estuvieran ahí con nosotros”, contestó.

Además, el centrocampista afirmó encontrarse “bien” y a “disposición” de su seleccionador tras recibir un golpe frente a Argentina de cara a un encuentro contra una Arabia Saudí a la que ponderó.

“Tienen ideas muy claras de juego, un gran entrenador, que llevan mucho tiempo juntos… es un equipo muy peligroso. Hay que tener cuidado, pero nosotros confiamos en nuestras cualidades. Mañana es un día importante para nosotros”, aseguró.