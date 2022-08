La 'Señora de las papas' y su gran entusiasmo

Para los laguneros, asistir a un evento deportivo va más allá de observar a su equipo jugar, es toda una experiencia que atesoran y parte de ella son los personajes que se pueden encontrar en esos escenarios, como una divertida bailadora que contagia con su alegría, la popular "señora de las papas".

Conocida sobre todo en el estadio de la Revolución, por sus ocurrencias durante los juegos de los Algodoneros del Unión Laguna, al tiempo que ofrece sus papas fritas preparadas con salsas y limón, producto de alta demanda en escenarios deportivos, ella es ya un objetivo de las miradas de los aficionados al Rey de los Deportes. Muchos laguneros la han visto bailar, se han reído con sus ocurrencias y por supuesto, le han comprado las "papitas" para compartir mientras observan el juego, pero pocos saben que "la señora de las papas", es en realidad Silvia Lira Román, lagunera que el próximo 3 de noviembre cumplirá 60 años de edad y es un ejemplo de alegría y trabajo.

SUS INICIOS EN EL ESTADIO

"Tengo 16 años vendiendo papas aquí en el beisbol, también a veces voy a donde juega el Santos, fui el domingo pasado, vendo papas, churros, cacahuates, me la paso muy bien en mi trabajo, me apasiona y me gusta", contó Silvia, como siempre, con una sonrisa en el rostro. Madre de dos jóvenes que hoy tienen sus propias familias, doña Silvia ha buscado por sus propios medios y siempre con entusiasmo, una manera digna de ganarse la vida y ser productiva, trabajando durante prácticamente todo el día, encontrando en el beisbol, lo más divertido de su diario actual.

Provoca sonrisas en los estadios de La Laguna