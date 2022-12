'La Navidad no es algo que me entusiasme', asegura Rebecca de Alba

Celebrar la Navidad no es algo que interese mucho a Rebecca de Alba. La conductora explica que nunca, ni de niña, creyó en Santa Claus.

"La navidad creo que es para niños y lo que simboliza es reunión familiar, lo que pasa es que entonces yo he tenido muchas navidades en el año porque tengo una relación muy cercana con mi familia", dice en entrevista.

"El mayor regalo que nos damos es la compañía y la conversación y estar juntos, entonces en Navidad por supuesto que hay una reunión grande, somos muchos, en casa de mi abuela, nos reunimos primos, tíos", explica.

Rebecca considera que todas las épocas, más allá de la navideña, son importantes. Comparte que en diciembre más que vivirlo como una Navidad tradicional en su familia se junta varias veces para comer o cenar.

"Pero la Navidad no es algo que me entusiasme para nada", confiesa. "Diciembre es un caos, es un gastadero a lo tonto entonces creo que la única vez que puse un árbol de navidad es porque mi mamá me lo pidió y ya. Sólo he puesto un árbol de Navidad que a mi mamá le ilusionaba… Soy totalmente Grinch".

(FOTO: ESPECIAL)

No es exclusivo de la navidad. La conductora de programas como MasterChef celebrity detalla que en muchas celebraciones es Grinch, por ejemplo en 14 de febrero. Decorar tampoco está entre sus prioridades:

"Es bonito por ejemplo caminar por la calle y ver que muchas cosas ponen sus adornos pero la mía es totalmente sombría en Navidad. Creo que lo único que sí pongo aunque no lo vea porque me voy a Zacatecas, es como una rosca (una corona), divina que me regalaron y pongo en la entrada de mi casa... hay años que se me olvida. Eso es mi Navidad, a eso llega mi interés de decorar".

Ahora que termina el año, Rebecca de Alba hace un recuento de su 2022 y comparte que lo pasó muy ocupada trabajando. Explica que ha sido un buen año a nivel familiar, salud y laboral pero espera que el 2023 el panorama sea mejor.