'La mujer es lo más hermoso de la vida', asegura el actor Marcos Montero

"Espero que al público le haya caído mal", dice el actor, Marcos Montero, acerca de su personaje, "Misael Valdéz", quien es el villano de la telenovela Vencer la ausencia.

En la recta final de dicho melodrama producido por Rosy Ocampo, Marcos charló con El Siglo de Torreón. Se mostró agradecido de formar parte de dicho proyecto.

"Es un honor, una bendición, poder ser parte de esta gran producción encabezada por Rosy. Se trata de la cuarta entrega de la saga Vencer, en este caso Vencer la ausencia", comentó entusiasmado.

Montero externó que realizar el personaje de "Misael" se volvió, sin duda, un gran reto para él, del que ha salido muy bien librado.

"Es un papel complejo y complicado, es uno de los antagónicos, en verdad que espero que al público le haya caído mal".

En ese sentido, el trabajo de un buen actor se refleja justo cuando, si son los villanos, la audiencia termina odiándolos.

"He tenido la oportunidad, la bendición de recibir la retroalimentación del público en la calle o en las redes sociales y creo que sí les está cayendo mal, me dicen, 'Oye Marcos nos caes increíble, pero odiamos a 'Misael', y bueno este personaje retrata el machismo en su máxima expresión".

Lamentó Marcos que, "desgraciadamente", el machismo sigue causando estragos, sobre todo en Latinoamérica.

"Malamente, continúa presente en muchos países, en muchas sociedades. Ojalá que el mensaje que queremos hacer llegar con esta novela es que no está bien, no hay que permitirlo y que como siempre lo he dicho, la mujer es lo más hermoso de la vida".

Advirtió Marcos que, en estos últimos capítulos, "Misael" se pondrá peor y hará peores fechorías.

"Vienen cosas muy difíciles, no quisiera contarles mucho para que nos acompañen, les adelanto que 'Misael' está desesperado por recuperar a 'Julia' y a la vida que tenía; lo malo es que él no piensa las cosas antes de hacerlas. El final de Vencer la ausencia será el 4 de noviembre".

Por otro lado, Marcos dio a conocer que de igual manera se involucró en la parte musical de Vencer la ausencia.

"Compuse una canción, junto con mi papá y un amigo, y bueno 'Misael' quiere cantar, entonces él la cantará en la recta final de la novela, pero también se escucha en la trama cantada por mi hermana, Valeria Montero. Se llama Daniela Montero y el tema, Vencer la ausencia, igual que la novela".

Montero externó que se siente satisfecho con lo que ha logrado hasta ahora con su carrera.

"Ahí voy, paso a paso. Soy una persona que me entrego al 100 por ciento a las cosas que hago, poniendo todo mi corazón y profesionalismo. Espero que al público le siga gustando lo que hago".

Antes de colgar, Montero mencionó que conoce poco Torreón.

"Fui nadador y fui a una competencia a Torreón, pero estuve poco tiempo, sin embargo, me di cuenta de que los laguneros son espectaculares".

¿Dónde se le ha visto?

El actor ha hecho estas novelas

*Vencer la ausencia

*Mi fortuna es amarte

*Quererlo todo

*La mexicana y el güero

*Mi marido tiene familia