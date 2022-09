La misión de las Hermanas Josefinas continuará en la Laguna

Con orgullo, el Sanatorio Español emitió un comunicado en el que aclaró que las integrantes de la Congregación de las Hermanas Josefinas no partirán a Jalisco, sino que seguirán velando por los pacientes laguneros.

En entrevista, las hermanas Margarita y Antonia Acosta Ávila mencionaron que la congregación ha acompañado al sanatorio desde su fundación, hace más de ocho décadas, primero en trabajos de salud y pastoral, y desde hace 31 años se han enfocado sólo en esta segunda labor.

(EDUARDO RUIZ)

Sus esfuerzos se han orientado en dar acompañamiento espiritual a los pacientes y sus familiares.

“Nosotras estamos al pendiente del paciente en el sentido espiritual del ser humano, desde que nace hasta que muere. Si es necesaria la unción, la extremaunción, si necesita platicar con un sacerdote, lo buscamos para que haga eso, o si requiere platicar con nosotras, también estamos disponibles”, dijo Antonia Acosta.

Con su charla, o la conexión que hacen con los sacerdotes, tienen una misión que se ha cumplido durante más de tres cuartos de siglo en el Sanatorio Español.

(EDUARDO RUIZ)

“Lo que buscamos es ayudarlos a avivar su fe, consolarlos; si es el caso, a despedirse de su familiar, que perdonen y sean perdonados, que no alarguen el sufrimiento. Esto también ha servido para que el paciente tome conciencia y ordene sus sentimientos. Hemos visto cómo quedan más tranquilos”, dijo.

Las satisfacciones

(EDUARDO RUIZ)

Margarita Acosta lleva 21 años cumpliendo su misión en la Comarca; Antonia Acosta, 15. En ese tiempo, han trabajado para que las personas encuentren la tranquilidad en momentos de dolor y sufrimiento. Pero también han existido experiencias positivas. “Lo que más nos ha dejado satisfechas es ver la recuperación que tienen algunos pacientes. Con muchos de ellos, al principio, se pensaba que no iban a superar su situación. Pero verlos levantarse con muletas, primero, y luego que ya no necesiten nada, nos ha dado alegría. Lo mismo pasa con los bebés prematuros. Hace poco se hizo una misa por ellos, porque no había un buen pronóstico; vimos a sus papás llorar, aferrarse a que no querían que se fueran. Pero luego vimos a los bebés salir adelante”, dijo Margarita Acosta. Otro aspecto que les ha dejado satisfechas es el ambiente de respeto que cada vez es más común, más allá de las diferentes creencias que se profesan entre los pacientes. Esto ha llevado que incluso las hermanas hayan prestado su ayuda a personas de religiones distintas.

Historia

(EDUARDO RUIZ)

La Congregación de las Hermanas Josefinas fue creada en México hace 150 años, el 22 de septiembre de 1872, por el padre José María Vilaseca y la madre Cesárea Ruíz de Esparza y Dávalos, conocida como la madre Cesarita.

Con presencia en todo México y países como Estados Unidos, Nicaragua, El Salvador, Angola o Venezuela, su intención es “cuidar de la vida de Jesús a ejemplo de María y José”, en especial entre los más pobres. Por esa razón, su apostolado está dedicado en colegios, casas hogar para niñas, escuelas de enfermería y hospitales. Para lograr esto, han inaugurado múltiples escuelas para niñas, jóvenes y mujeres.