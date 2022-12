La Mañanera no es tribunal de linchamientos políticos: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en las conferencias mañaneras se da un diálogo circular completamente libre, "no hay censura en general, pero eso no significa que lo que aquí se dice es la verdad absoluta y que no queremos convertir estas mañaneras en un tribunal, ni de juicios sumarios, ni mucho menos de linchamientos políticos".

Después de escuchar a una representante de un portal de noticias realizar diversas denuncias contra periodistas y funcionarios sin aportar ninguna prueba de sus dichos, el primer mandatario dijo que todos tenemos derecho a hablar pero "no tenemos la última palabra...no pontificamos" por lo que "si se menciona alguien no quiere decir que ya es culpable".

Dijo que se tiene el derecho de manifestarnos, de señalar y presentar pruebas aquí y en los ministerios públicos e insistió en que se pueden mencionar muchos nombres pero eso no significa que ya son culpables porque todo mundo tiene derecho a la defensa y a la réplica.

Al final de la conferencia, López Obrador deseó a todos, inclusive a sus adversarios, que la pasen muy bien este fin de año y deseo que a todas a todos nos vaya bien a ustedes y a todo el pueblo de México.