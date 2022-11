La Laguna de Durango, libre de meningitis

No se han registrado casos positivos de meningitis por hongo en la región lagunera de Durango, aseguró ayer el titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, Luis Fernando Olvera Martínez.

Dijo que en recientes días falleció una mujer de 31 años en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS en Torreón por dicha enfermedad, pero aclaró que se trataba de una paciente con residencia en la capital del estado que había sido trasladada a dicha ciudad para recibir atención.

En su momento, la propia Secretaría de Salud de Coahuila informó que como resultado de la vigilancia epidemiológica, les habían notificado dicho fallecimiento en el Hospital de Especialidades.

Se dio a conocer que había sido una muerte materna en puerperio tardío y que la paciente tenía diagnóstico probable y edema cerebral. Tenía antecedente de procedimientos ginecoobstétricos con anestesia por bloqueo en un hospital privado. En la mujer se encontró crecimiento de hongo Fusarium en el cultivo de Líquido Cefalorraquídeo.

"No nos han reportado nada en lo que corresponde a La Laguna como tal, el masculino que falleció por ejemplo, me habían comentado que era de Ceballos pero a veces se trascola esa información, pero no, ese paciente también fue operado allá en un hospital privado en la ciudad de Durango", expuso.

REPORTE DE SALUD

Al 28 de noviembre, la Secretaría de Salud de Durango informó que en la entidad se tiene un acumulado de 68 casos confirmados de meningitis así como 16 lamentables fallecimientos. Son 15 mujeres y un hombre.

El gobernador Esteban Villegas dijo que será implacable contra quien haya sido responsable del brote de meningitis. Mediante un comunicado se dio a conocer que las investigaciones para determinar las causas y causantes, no han sido sencillas pero que se fincarán responsabilidades "contra quienes hayan hecho mal las cosas, así sea por una mala actuación de médicos, por una cuestión de medicamentos u otros factores".

El mandatario dijo que hay preocupación por la cantidad de casos registrados de meningitis por hongo, razón por la que su gobierno dispuso la apertura del cuarto piso del Hospital General 450 para su atención exclusiva, con medicamento antimicótico garantizado.

Por su parte, la secretaria de salud, Irasema Kondo informó que para la atención especializada de las y los pacientes con meningitis, se han contratado 26 médicos, 118 enfermeras, 8 camilleros y un nutriólogo.

En este asunto, están involucrados especialistas de Durango y del país así como el Gobierno federal a través de la Cofepris, Insabi y el Instituto Nacional de Neurología.

La funcionaria añadió que hasta ahora cuatro hospitales privados han sido clausurados y asegurados por parte de la Cofepris así como todo el medicamento relacionado, ha sido incautado.

Actualización

Ayer, la Secretaría de Salud de Durango informó:

* De 68 casos confirmados de meningitis por hongo, así como 16 defunciones.

* La titular de la dependencia, Irasema Kondo, informó que el sector Salud mantiene seguimiento en domicilio a través de brigadas médicas y vía telefónica con pacientes que presentan cuadro clínico sospechoso, de junio a la fecha. Esto con el fin de iniciar el tratamiento de inmediato con quienes así lo ameriten. Dijo que se han contratado 26 médicos, 118 enfermeras, 8 camilleros y un nutriólogo.