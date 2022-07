'La Cuarta Transformación tiene que llegar...'

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, inició su charla con un afirmativo "yo creo" para en alguna parte enfatizar un "nosotros creemos" y es que ella está plenamente convencida que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado importantes avances en términos de bienestar y que a Coahuila tiene que llegar la Cuarta Transformación.

Sintetizó en una frase, según ella, la diferencia entre los anteriores gobierno y los nuevos, "muchos beneficios privados y grandes deudas públicas".

La doctora fue entrevistada el pasado 26 de junio en las instalaciones de un hotel de Torreón en el marco de una reunión que se llevó a cabo en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, donde participaron varias personalidades del "Partido-Movimiento Morena" en aras a la unidad. La entrevista se realizó por Siglo TV ese día y hoy se publica en la edición impresa de esta casa editora. Pausada, concreta, precisa y convencida de su lucha y su caminar con López Obrador, concedió una entrevista a El Siglo de Torreón.

´¿Cómo la ha recibido La Laguna?

Bien, estuvimos aquí para un evento de nuestro partido. Un evento de unidad... estamos aquí en este bello estado.

´Llaman ustedes mucho a la unidad, ¿Ven lo contrario en el partido o en el Movimiento?

Yo creo que siempre es importante hacer un llamado a la unidad en un movimiento y que la gente nos vea juntos no solamente a nivel nacional, sino también aquí en Coahuila. Es importante que este próximo año vean por encima de toda la transformación y el bienestar de la gente.

Vemos en este evento que tuvieron en Madero, el pasado 26 de junio, muchas voces de ganadores y por ahí a otros que nos les fue muy bien en la contienda. ¿Qué esperan de Coahuila?

Yo creo que Coahuila se merece una transformación. Ha sido gobernada por un partido desde hace mucho tiempo. El presidente de la república y muchos de los que gobernamos por Morena lo hacemos de una forma distinta. Cercana a la gente y donde los recursos públicos se usan directamente para beneficio social, no a cambio de votos o una prebenda, sino por derechos.

Nosotros creemos que ya Coahuila debe ser gobernada de una manera distinta, aquí el presidente tiene una enorme popularidad y si las cosas salen bien, Coahuila va a entrar a la Cuarta Transformación.

´¿Qué significaría entrar a la Cuarta Transformación? ¿Un triunfo para gobernador?

No solamente eso, sino un triunfo para el movimiento, un beneficio para todos. Yo creo que la gente está cansada de gobiernos que solamente distribuyen recursos para beneficios de un voto y grandes abandonos en la infraestructura y yo creo que Morena puede gobernar distinto. Tener austeridad, que se destinen los recursos públicos para beneficios de la gente.

´Usted como jefa de la Ciudad de México ¿qué diferencia tiene con lo que se hace en Coahuila?

Te puedo poner un ejemplo. Nosotros con el mismo recurso, sin aumentar impuestos, en la Ciudad de México tenemos una beca universal para niños y niñas. Todos los niños que van a escuela pública tienen un apoyo mensual y tienen un apoyo para uniformes y útiles escolares en la época de verano. Creamos dos nuevas universidades públicas y gratuitas donde estudian 36 mil alumnos que antes eran rechazados de la universidades y eso con recursos propios de la Cuidad de México. Hemos hecho una inversión histórica en movilidad y en agua potable que no se había hecho en los últimos años. Y esto lo nota la gente, lo ve la ciudadanía que cuando se gobierna sin corrupción, pues se alcanzan los recursos para generar obras sociales.

´¿En Coahuila es diferente?

Yo creo que Coahuila ha sido gobernado por el PRI y que justamente se ha ido de muchos estados de la república porque se han dado cuenta que nos es la forma de gobernar. Muchos beneficios privados y deudas públicas.

´En las pasadas elecciones Morena se llevó cuatro estados de seis y los dos que perdieron fue a través de coalición. ¿Hacia dónde va la democracia?

Yo creo que se han ido decantando lo que históricamente hubo que son dos proyectos de nación y nosotros hemos adquirido mayoría en todo el país, el modelo que representa el presidente de la república, que rompió con un modelo previo de la forma de gobierno de beneficios privados y sin beneficios para la población. Pero esta forma de gobernar ya no la quiere la gente y se observa en los adversarios que lo único que saben hacer es atacar al presidente. Es un odio enorme y lo que hay de este lado son proyectos y futuro para el país.

´No podemos dejar de lado... ya en el argot político se menciona a las "corcholatas" como una forma coloquial de decir los presidenciables y usted está entre las destapadas…

El presiente lo ha mencionado y agradezco mucho. Yo estoy dedicada a gobernar la Ciudad de México pero en su momento tomaremos la definición de participar. Lo más importante es darle continuidad al proyecto del presidente de la república.

´Y el "aplausómetro" en Coahuila... ¿cómo fue para usted?

Afortunadamente somos muy queridos en muchos lugares del país y lo digo con mucho orgullo. No es un tema personal para mí. Nosotros hemos venido caminando con el presidente de la república desde hace muchos años y la gente identifica que somos parte de este proyecto.

´¿Cuál es la lucha de Claudia?

Seguir luchando por el bienestar de la gente. México ha avanzado mucho pero no podemos estar tranquilos. Lo fundamental para mi es fortalecer el estado de bienestar, que ninguna familia se quede sin comer, sin salud, ningún niño sin estudiar. Durante muchos años se pensó que la salud era un privilegio y para eso se orientó. La educación, la salud es un derecho de todos los mexicanos. Nosotros creemos que el estado tiene la obligación de darle la educación a todos los mexicanos, de igual en la salud, viene un proceso de mejora en la salud pública. Necesitamos fomentar una salud preventiva.

´¿Conoció Madero? Un municipio con muchas necesidades.

Sí, con muchas necesidades. La Laguna así como es un centro muy importante también es una región con muchas necesidades y esto es lo que venimos nosotros trabajar... para La Laguna eso es lo que está en juego.

´Dentro de sus credenciales profesionales está toda la parte ambiental. ¿Cómo va funcionando esto para la Ciudad de México y qué visión tiene del país?

Nosotros nos propusimos un programa ambiental y de cambio climático, rescate de cuerpos de agua, inversión en agua potable, en movilidad, revegetación, reforestación, alrededor de 30 millones de plantas, se han recuperado especies de plantas que se había perdido. Estamos por hacer una planta solar en la central de abastos en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, será una de las plantas solares más grandes que tenga cualquier ciudad del mundo. Lo mismo es para el país, se tenía un deterioro ambiental desde hace varios años y hoy se está recomponiendo.

´Y esta parte de las energías verdes ¿no se opone a la 4T?

Es algo mediático... totalmente mediático. Es una crítica que se ha hecho, igual que de las mujeres, es un tema que se ha hecho totalmente mediático. El interés del Gobierno de México por las mejoras ambientales es fundamental. En Sonora se hará una inversión en energía solar muy importante.

Lo que pasa es que se hicieron como negocios entre unos cuantos y además no pagaban impuestos y no pagaban por el porteo. Hoy lo que se quiere es que la transición energética sea para beneficio de todos y no solo de unos cuantos.

´No podemos dejar de lado el tema de género en la política... ¿usted cree que pueda haber una presidenta próximamente?

Las mujeres estamos preparadas para cualquier puesto. No tendríamos porque preguntarnos. Históricamente estamos trabajando se logró el voto en 1953. Nos hace falta mucho para acabar con la cultura machista y esto nos corresponde a las mujeres... pero también a los hombres.

Las luchas todas deben ser pacíficas. No creo en la violencia. Tenemos que reivindica ya que la igualdad de salarios de oportunidades para las mujeres no solo beneficia al género sino a la sociedad.