Ken Salazar advierte que México y Rusia no pueden ser cercanos

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dictó una línea respecto de la postura que el Gobierno mexicano debe tomar frente al conflicto Rusia- Ucrania.

Al participar en la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, advirtió que la relación entre México y Rusia no puede ser cercana, luego de que este miércoles también quedó instalado el Grupo de Amistad México-Rusia.

"Tenemos que estar en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, el embajador de Rusia estuvo ayer y dijo que México y Rusia son cercanos, eso nunca puede pasar, nunca puede pasar, Ucrania está peleando por la libertad, recuerdo que en la Segunda Guerra Mundial no había ninguna distancia entre México y Estados Unidos, estuvimos unidos contra Hitler que estaba matando a inocentes por donde quiera, no podemos decir: ‘eso está pasando en otro lado del mundo’, porque nos puede afectar aquí en México", advirtió.

El funcionario norteamericano sostuvo que "cuando alguien ataca a la familia, se une la familia, tenemos que hacer lo mismo".

En otros temas, Ken Salazar externó su preocupación por la Reforma Eléctrica que se gesta en la Cámara de Diputados. Señaló que en el futuro, México y Estados requerirán un marco legal que refuerce la relación bilateral, a través del impulso de las energías renovables.

Pidió a los legisladores priorizar el respeto de los contratos ya pactados, para evitar el retiro de inversiones por parte de empresarios norteamericanos.

"Las preocupaciones ya las hemos dicho y las diremos otra vez, pero mi esperanza es que se respeten los contratos y los acuerdos que se han hecho entre el gobierno y las empresas, bajo las leyes que existen. Estas empresas han invertido, pero si no hay confianza, no va a haber inversión, necesitamos inversión en el sureste, en muchos diferentes lugares", declaró frente a legisladores de todas las bancadas", declaró.

Recordó que para fortalecer la relación económica en el norte, se está levantando un plan de inversión en las aduanas, mientras que en el sureste están colaborando con el proyecto del Corredor Interoceánico para promover los empleos en la región.

Al abordar el tema de seguridad y migración, el funcionario norteamericano hizo votos por buscar una solución multinacional, pues aseguró que el tráfico de armas no es solo responsabilidad de su país.

"Se habla de que las armas que vienen de Estados Unidos y es culpa de los Estados Unidos, estos problemas son problemas de los dos países, no son problemas de México, tampoco solo de Estados Unidos", indicó.

Finalmente, Ken Salazar aseguró que la relación bilateral está en un proceso de transformación, y debe prevalecer más allá de la administración del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

"En la administración anterior, la relación era como un muro, eso no es como vive una familia; no es como viven los vecinos; eso no es la realidad de México y Estados Unidos", concluyó.