Kate Moss explica por qué testificó a favor de Johnny Depp en su caso contra Amber Heard

Fue hace un par de semanas cuando se llevó a cabo el juicio más mediático en los últimos años; el caso por difamación de Johnny Depp y Amber Heard, en donde se llamaron a varios testigos, destapando un sin fin de cosas en torno a la relación de ambos actores.

En la audiencia, Amber aseguró que había escuchado el rumor que apuntaba que Johnny Depp había empujado a Kate Moss por las escaleras, mientras que salían entre el año de 1994 y 1998.

A los pocos días de que se dio a conocer esto, llamaron a atestiguar a la modelo sobre este rumor y a través de una video llamada negó tales actos, asegurando que al contrario de lo dicho, Johnny la había ayudado en ese momento.

FOTO: ARCHIVO

“Me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda, él nunca me empujó, pateó, ni me tiró por las escaleras”, mencionó la modelo en la audiencia el pasado 25 de mayo.

Tras esto, Kate Moss reveló las razones por las que quiso atestiguar y asegurar que esto nunca había pasado en la vida real.

“Sé la verdad sobre Johnny. Sé que nunca me pateó por las escaleras. Tenía que decir esa verdad”, comentó la británica.

La relación entre el actor Johnny Depp y la modelo Kate Moss inició en 1994 en el Café Tabac, ubicado en la ciudad de Nueva York.

Si bien su romance fue uno de los más famosos de aquella época, duró tres años y se les consideró como una pareja icónica de los años 90.