Joven denuncia robo de su vehículo en autolavado de Torreón

Cielo, una fiel cliente del autolavado Spotcar Performance, ubicado sobre el callejón Del Apartado, en la colonia Campestre La Rosita, fue víctima de robo el pasado fin de semana, luego de que dejara con uno de los empleados su auto para lavado y al regresar el "empleado" ya no estaba y su vehículo tampoco.

La joven afectada explicó que al mediodía del sábado, llegó al autolavado para el servicio y que, al regresar por su coche, éste ya no estaba y tampoco el hombre al que le entregó las llaves.

Agregó que el encargado del autolavado intentó evadir la situación, asegurando que no le habían recibido el coche; sin embargo, al arribo de las autoridades de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal, mostró las imágenes de las cámaras de vigilancia donde quedó grabado como llegó Cielo al lugar y entregó su vehículo a uno de los lavacoches.

"No me fue extraño que me pidieran regresar en tres horas, porque generalmente es lo que tardan en lavarlo, y otras ocasiones ya lo había dejado así y después llegaba a recogerlo" comento la afectada.

Ante las evidencias, el encargado dijo que el hombre sí estaba trabajando en el lugar, pero que lo hacía de manera irregular y que ya se había retirado, asegurando que desconocía su dirección, así como identidad, puesto que era de origen guatemalteco y únicamente en ocasiones le daban la oportunidad de trabajar para ayudarlo.

"No es posible que den empleo a personas que no cuentan con una identificación oficial o que puedan ubicar, y cómo es que el autolavado da confianza a sus clientes sobre el resguardo de los vehículos que reciben, porque no soy la única que dejaba el auto para el servicio" puntualizó la afectada.

Para Cielo no quedó claro el motivo por el que el encargado del lugar trató de encubrir la responsabilidad del hombre, por lo que acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Laguna I, para interponer la denuncia correspondiente, donde quedó puesta la denuncia por el delito de robo con quebranto de confianza y hasta el momento su auto no aparece.

Se trata de un vehículo Mazda 6, en color gris, con placas de circulación FLF768A, que se encuentra desaparecido desde el sábado 15 de octubre del presente año.

Asimismo, la joven se dio a la tarea de buscar evidencia del caso y logró obtener imágenes del trabajador al que le entregó las llaves de su auto, se trata de un hombre de aproximadamente 48 años de edad, delgado y estatura media, que vestía playera verde y pantalón de mezclilla azul, con botas de hule en color blanco.

La afectada pide a las autoridades que agilicen las investigaciones, puesto que no es posible que ella tenga más evidencia que los propios agentes, además de dar inicio a un proceso legal contra el autolavado ante su falta de responsabilidad.

"Lo único que quiero es recuperar mi carro, pero veo que las autoridades no hacen su trabajo y por eso yo estoy en busca de quién se lo robó; el encargado del autolavado dijo que me iba a apoyar con todo, pero ahora resulta que hasta las imágenes de las cámaras del lugar fueron manipuladas, no es posible que las autoridades no actúen como deben, ya pasaron tres días y todavía no tienen nada" concluyó Cielo.

AUTOLAVADO DESMIENTE VERSIÓN

Cabe señalar que, mediante un comunicado emitido en sus redes sociales, el autolavado Spotcar Performance rechazó la versión de la afectada, aseverando que el establecimiento solo recibe vehículos cuando son entregados directamente al encargado del mismo y que la denunciante dio las llaves de su unidad sin notificar previamente.

Asimismo, expresaron su lamento por la situación vivida, pero reiteraron que la persona denunciada como presunta responsable no es trabajador formal del negocio.