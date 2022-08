Jonas Brothers enamoran a fans en su regreso a la CDMX

Los Jonas Brothers trajeron de nuevo al país la receta para enamorar a su público mexicano y lo hicieron a la perfección en su concierto que dieron la noche de este lunes en la Arena Ciudad de México.

Tan solo bastaron algunas miradas coquetas, el lanzamiento de besos con las manos y frases de cariño como "los amamos" para enloquecer a sus jóvenes fans del país que acudieron a esta cita, la mayoría siendo mujeres.

Exactamente, a las 21:38 horas arrancó este concierto que forma parte de su gira "The Remeber this tour" en el que incluyeron las mejores canciones de su trayectoria desde el inicio de su agrupación, los hits que lanzaron en solitario y temas que sacaron en su reencuentro.

Un griterío tremendo sonó de inmediato cuando comenzó la música y llegaron al escenario los ídolos Nick, Joe y Kevin Jonas, quienes durante algunos segundos se quedaron de pie admirando la euforia de sus admiradores, a quienes se echaron a la bolsa con un puñado de canciones llenas de energía.

FOTO: ARCHIVO

Durante esta primera fecha, la fiesta pop fue ideal para las niñas y adolescentes que acudieron a este recinto de Azcapotzalco en donde sin inhibiciones bailaron, saltaron y la pasaron genial, muchas de ellas estuvieron acompañadas de sus madres o padres. "¡México!", fue la primera palabra que dijo la tercia estadounidense a manera de saludo, con el que tuvieron como respuesta una ovación interminable, desde las gradas como en la pista que no lució completamente llena.

"Lugbug" fue la pieza musical con el que inició este show, en un principio interpretado de manera acústica y a la mitad de la melodía se integraron músicos en la batería y guitarras eléctricas, quienes les ponían toques rock a la noche, teniendo una pantalla gigante al fondo del escenario en el que se proyectaban los rostros de los cantantes.

"Ciudad de México, ¿cómo te encuentras esta noche? Muy lento den un paso para atrás", dijo Joe en inglés a los presentes que estaban en el área general y después repitió la solicitud, pero ahora en español "paso atrás por favor, para que estemos seguros".

FOTO: ARCHIVO

Una vez dicho esto el repertorio continuó con "Only human", "Strangers", "That´s just the way we roll", "Year 3000" y "Lonely" con el que hicieron vibrar a todos.

Los tres anfitriones vistieron de manera diferente, mientras que Nick tenía una camisa abierta con una camiseta blanca, Joe portó una playera de manga corta anaranjada con el que mostró sus tatuajes y Kevin al principio usó un saco blanco brillante, que después se quitó quedándose con una playera sin mangas color negra.

Con un derroche de talento el trío fue llevando este espectáculo en el que muy pocas personas, casi nadie, portó cubrebocas a pesar de que continúa la pandemia de Covid-19.

El climax de la noche llegó cuando sonaron los éxitos en solitario de Nick Jonas como "Chains" y "Jealous" o bien del grupo DNCE, al que pertenece Joe, como "Body moves" y "Cake by the ocean".

FOTO: ARCHIVO

Algunas chicas fueron cargadas de hombros por sus padres para que pudieran disfrutar mejor la presentación, otras llevaban pulseras luminosas y bastantes portaban mercancía del grupo, ya sean blusas o gorras con la imagen de las estrellas musicales.

Antes de la versión acústica de "Runaway" y "What a man gotta do" les aventaron dos peluches del Dr. Simi, regalos que no levantaron, ni reaccionaron, pues tal vez ni se percataron de ello.

Durante los momentos más tranquilos las seguidoras aprovechaban para comer palomitas o tomarse la fotografía del recuerdo con el escenario del fondo y muchas más alzaron sus celulares para capturar este evento.

En esta velada que se repetirá este martes, los tres artistas mostraron en alto una bandera mexicana antes de despedirse de su público, agradeciendo la presencia de sus fans, así como el cariño que les continúan dando.