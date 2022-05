Johnny Depp golpeó varias veces a Amber Heard y amenazó con matarla, asegura la actriz

La actriz Amber Heard aseguró este miércoles que su exmarido, el también actor Johnny Depp, amenazó con matarla durante una discusión que ambos tuvieron en su yate cuando viajaban por las Bahamas.

Una semana después de que Depp finalizara su testimonio, Heard subió al estrado del tribunal de Fairfax (Virginia, EUA) para declarar en el juicio que enfrenta a la pareja por difamación, y en el que se acusan de abuso mutuo.

En el litigio, Depp la acusa de difamación por un artículo que ella publicó en el diario The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico".

"Estoy aquí porque mi marido me denunció por un artículo que escribí", arrancó Heard, de 36 años, quien insistió en que para ella es "profundamente doloroso" tener que revivir los momentos más turbios de sus cinco años de relación.

A lo largo de su declaración, que se alargó más de tres horas, Heard describió a Depp, de 58 años, como un hombre violento, incapaz de controlar su agresividad y con serios problemas de adicción a las drogas.

Contrariando la versión del actor, quien ha asegurado que nunca le pegó a una mujer, la actriz detalló varios momentos en los que supuestamente Depp la golpeó, amenazó y llegó a abusar sexualmente de ella.

Heard habló de un viaje a las Bahamas que hizo junto al actor, justo antes de que vendiera su yate, y en el que tuvieron una discusión por sus problemas con el alcohol y las drogas. Según la actriz, Depp le recriminaba que hubiera hablado de su adicción con sus hijos, también presentes en el viaje.

EFE

"Entonces él me agarró por el cuello, me sostuvo por un segundo y me dijo que podría matarme y que yo era una vergüenza", indicó Heard, quien se presentó al tribunal con un traje oscuro de tres piezas y rompió a llorar en varias ocasiones.

Depp, presente en la sala con gafas de sol y traje gris, trató de evitar el contacto visual con Heard, aunque no disimuló una expresión de incredulidad al escuchar ese comentario.

La pareja se conoció durante el rodaje de The Rum Diary en 2008 y, según la actriz, ambos sintieron un flechazo inmediato, aunque no comenzaron a salir oficialmente hasta 2011.

"Cuando estaba con él me hacía sentir la persona más bonita del mundo, me sentía vista", relató emocionada.

Pero a continuación describió la primera vez que Depp la golpeó, una noche en su apartamento, después de que ella se riera de un tatuaje suyo.

"Ojalá hubiera sido capaz de irme, pero no lo hice", subrayó.

Según Heard, a partir de entonces Depp se comportó de manera más violenta, condicionado por los efectos de los estupefacientes, llegando incluso a introducir una botella de cristal y a buscar droga en sus partes íntimas.

La semana pasada, Depp puso fin a cuatro días de testimonio oral en los que dijo que la víctima era él y que Heard llegó a partirle un dedo, que tuvo que ser reconstruido, tras golpearle con una botella de vodka durante otra discusión.

EFE

El actor pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios.

Por su parte, Heard ha respondido con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.

Es la primera vez que los dos famosos se enfrentan entre sí ante la justicia: en el juicio celebrado en 2020 en Londres, y que Depp perdió, la actriz acudió en calidad de testigo, ya que la acusación era contra el diario británico The Sun por un artículo que calificaba al actor de "agresor de mujeres".