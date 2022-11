Jeremy Peña hace historia

El dominicano Jeremy Peña ganó su primer Guante de Oro a la excelencia defensiva, galardón que recibió el martes previo al tercer juego de la Serie Mundial.

Peña hizo historia al convertirse en el primer campocorto novato que obtiene el premio, según Elias Sports Bureau. "Me lo acaban de decir y me sorprendió bastante. No tenía idea sobre eso", dijo. "Pero es algo muy especial". No fue el único integrante de los Astros en recibir un Guante de Oro: el jardinero derecho Kyle Tucker también entró en la lista de ganadores de la Liga Americana.

Peña se apoderó de la titularidad de los Astros luego que Correa - dos veces seleccionado al Juego de Estrellas - firmó como agente libre con los Mellizos de Minnesota. Correa ganó el Guante de Oro el año pasado. "No tenía este plan, no me pongo como metas premios, pero se me dio", dijo Peña, el Jugador Más Valioso de la serie de campeonato de la Americana. "Todavía me falta mucho por mejorar y eso lo lograré con el tiempo", añadió.

Los Filis, campeones de la Liga Nacional, fueron representados en la lista de ganadores por el receptor J.T. Realmuto, quien también obtuvo el premio en 2019, su primera campaña con Filadelfia. El tercera base Nolan Arenado (San Luis) obtuvo su décimo Guante de Oro seguido y el jardinero derecho Mookie Betts (Dodgers) ganó su sexto.