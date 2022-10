'Jamás haría yo un capricho o una obsesión', dice alcalde de Torreón sobre cambio a Morena

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, rechazó que "coquetee" con Morena para una candidatura y aseguró que no es un tema que tenga en mente en la actualidad.

"Lo que te puedo, indiscutiblemente, comentar, es que mi prioridad es Torreón, seguir tratando de hacer lo mejor que puede el alcalde de Torreón, y lo demás a su tiempo, pero yo soy un hombre de congruencias, de trabajo, de lealtades, he tratado de serlo toda mi vida", expresó.

Refirió que tiene 27 años en el servicio público y aseguró que no ha recibido una propuesta de candidatura por parte del partido del presidente de la República, como indican algunas versiones. El edil dijo que tiene muy buena relación con muchos simpatizantes de distintos partidos políticos y que siempre la ha tenido, pero insistió en que ha buscado tener una carrera sólida, firme, con una trayectoria de congruencia y responsabilidad.

"Siempre he puesto el interés colectivo por encima del personal y así habrá de decidir el tiempo, yo no, ni en mi trayectoria como empresario ni como político las obsesiones han marcado mi trayecto", comentó.

Cepeda González dijo que su ocupación y preocupación es Torreón, pues reconoció que hay mucho qué hacer en el Municipio, y que lo demás no depende de él.

"Yo tengo un trabajo de responsabilidad que se llama Torreón y para mi eso es prioritario, cuando vengan los tiempos, tendremos que decidir en función del marco que lo he hecho durante toda mi vida, con responsabilidad, con congruencia, yo creo que no podemos estar especulando cuando no es el momento de hacerlo", comentó.

El presidente municipal dijo que "las aspiraciones son unas, las obsesiones son otras". En este sentido, dijo que ha dejado de manifiesto sus aspiraciones pero también la congruencia con la que ha tratado de llevar su trayectoria.

Cuestionado sobre si se iría a Morena, el alcalde dijo que "jamás haría yo un acto, un capricho, una obsesión, por encima del interés colectivo". Aseguró que mantiene "la mejor" relación con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y que su lealtad con él es absoluta.

Sobre la posibilidad de una reelección en el Municipio, dijo que eso lo definirá al tiempo.