Itatí Cantoral vuelve a cantar La Guadalupana y desata reacciones

Itati Cantoral mejora la versión de La Guadalupana y usuarios aseguran que prefieren su antigua versión, ya que cantaba con más “injundia” y “sentimiento”.

Fue en 2016 cuando la actriz mexicana protagonizó uno de los momentos más virales del internet, esto después de que fuera invitada a cantarle a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de la Ciudad de México.

Durante toda su participación, Itati desafinó varias estrofas, incluso su voz raposa y forzada generaron un sin fin de burlas y memes por parte de algunos usuarios en redes sociales, volviéndose uno de los momentos más recordados de la mexicana, claro, junto a la escena de la "maldita lisiada" de la telenovela María la del Barrio.

Tras esto, Itati quiso redimirse, y lanzó una versiona mejorada, y a pesar de que la había grabado en el 2020, la protagonista de melodramas decidió compartir esta nueva versión, sin embargo, no fue tan bien recibida por los usuarios.

Y es que en los comentarios de la publicación, seguidores de la artista aseguraron que le gustaba más la anterior versión, ya que le había metido "mucha más pasión y sentimiento", por lo que sería difícil de superar.

"No no no, falta garra, sentimiento. La versión anterior es mucho mejor", "NO hay otra forma de recordar ese canto característico de tu versión emotiva y con enjundia!! Cada 12 de dic la googleo", "Aquí es donde se equivoca la mayoría, esta es la versión cantada por Itati, la otra era la versión cantada por Soraya", fueron algunos de los cometarios.