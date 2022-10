Invitan a conferencia magistral (Re) Invéntate

En una actividad organizada por El Siglo de Torreón y el Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna, que estará dirigida al público joven de la región, Armando Regil Velasco dictará la conferencia magistral "(Re) Invéntate" el próximo 10 de noviembre a las 19:00 horas en las salas 3, 4 y 5 del edificio de Servicios de Apoyo de la institución educativa.

Con una amplia experiencia en el ámbito del liderazgo y los negocios, así como facilitador y en inspirar y ayudar a líderes a reinventarse y transformando su entorno mediante la co-creación de soluciones creativas a problemas complejos, Armando Regil también se ha distinguido como conferencista internacional en distintos temas, por lo cual seguramente este tema resultará de gran interés para los jóvenes laguneros.

Armando es Fundador y CEO de i2Co: School of Transformative Leadership, una escuela de liderazgo creativo, diseño e innovación dedicada a acelerar líderes (en empresas, gobiernos y organizaciones) a través del diseño de MasterClasses y experiencias de aprendizaje y transformación personal para generar soluciones creativas e innovación exponencial.

Hace dos años, fue nombrado CEO de Data Disrupt for Systems Transformation, una empresa de inteligencia artificial y big data que fue creada con el propósito de liderar e inspirar la transformación de sistemas de datos a soluciones inteligentes, tanto para empresas como gobiernos y organismos de la sociedad civil.

Armando Regil Velasco también es presidente fundador del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora, A.C., (IPEA), primer "think" y "do" tank mexicano de jóvenes dedicado a promover la libertad en México y a formar una generación de líderes que piensan y actúan estratégicamente en el sector privado y la sociedad civil.

En 2012, fundó Un millón de jóvenes por México, una red ciudadana apartidista e independiente, mientras que en 2016 creó ELEGIR: Observatorio de Libertad Económica y Política.

Este destacado conferencista es licenciado en Negocios Internacionales y graduado con mención honorífica por el Tec de Monterrey; estudió Economía y Políticas Públicas en Georgetown University, donde también participó en el programa Global Competitiveness Leadership Program, Systems Leadership y Systems Transformation en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, así como en Liderazgo Crativo en Think School of Creative Leadership en Ámsterdam, Holanda.

Ha estudiado diversos diplomados en la Liechtenstein Academy en Suiza, University of International Business and Economics en Beijing, la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas en Buenos Aires, la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, The Leadership Institute en Virginia, Acton University en Michigan, entre otras.

