Investigación arroja retos en regreso a las aulas en Coahuila y Durango

México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey realizaron una investigación denominada Operación Regreso a Clases: La Experiencia Estatal 2021, donde se revisan las condiciones para el retorno a las aulas en cada entidad y se definen los desafíos por atender.

En el caso de Coahuila, señala hay 904 mil alumnos y 51.2 mil profesores. El tamaño del alumnado representa el 2.5% del Sistema Educativo Nacional y el 28% de la población del estado. Aunada a la población docente y personal educativo, el regreso a clases representa la movilización de una gran parte de la población. Por lo tanto, este es un reto importante y de gran magnitud para la entidad.

Entre los retos educativos, está la caída de la matrícula -6.7% en educación media superior y -46.5% desempleo en jóvenes de 20 a 29 año.

TAMBIÉN LEE Durango, con clases presenciales al 99 %

Como desafíos por atender, la investigación advierte que no existen registros de evaluación del programa de atención socioemocional que se llevó a cabo con el DIF. De igual forma, sería importante analizar la experiencia en aras de ver su carácter positivo y negativo y, en caso de ser un éxito, poderse replicar este tipo de estrategias en otros estados de la República. A pesar de tener registro de una evaluación diagnóstica en la entidad, no hay claridad de cómo esta se utilizó para adaptar el currículo y los aprendizajes de los alumnos en la entidad en aras de atender el desafío educativo derivado de la pandemia. Los docentes, a través de los resultados, definirían la adecuación de los aprendizajes sin una estrategia unificada.

Las escuelas que no regresaron a clases para finales de la primera parte del ciclo 2021-2022, no habían quedado en condiciones óptimas y requerían rehabilitación. Las autoridades no han terminado de reparar los daños provocados por el vandalismo y robo en una gran cantidad de planteles de la entidad.

De acuerdo con la evaluación diagnóstica realizada a través del Sistema de Alerta Temprana (SISAT) en Coahuila, el rezago derivado de la pandemia en los alumnos de nivel básico en español y matemáticas es del 25%.

VER MÁS Salud en Coahuila discrepa con propuesta de la SEDU sobre distanciamiento social

El secretario de Salud de Coahuila menciona que se debe tomar con reserva la iniciativa

En el caso de Durango, se indica que hay 532 mil alumnos y 24.4 mil docentes. El tamaño del alumnado representa casi el 1.5% del Sistema Educativo Nacional y casi una tercera parte de la población del estado. La reactivación de las clases presenciales tuvo un inicio turbulento y con una ruta poco clara, con un programa piloto a finales del ciclo escolar 2020-2021 y con un grupo de escuelas muy reducido. La caída matrícula fue del -5.5 preescolar y -4.2 educación media superior, con un 39% desempleo en jóvenes de 20 a 29 años.

Entre los desafíos por atender, la investigación señala que, a pesar de tener registro de una evaluación diagnóstica en la entidad, no hay claridad de cómo esta se utilizó para adaptar el currículo y los aprendizajes de los alumnos en la entidad en aras de atender el desafío educativo derivado de la pandemia. Las autoridades del estado de Durango habían puesto énfasis en la evaluación socioemocional por encima de la evaluación de aprendizajes. Sin embargo, a la fecha no existe ningún reporte sobre las afectaciones socioemocionales de los alumnos. En realidad, las acciones para la contención socioemocional recaen de manera significativa en el docente y personal educativo, mientras no se establece un plan de atención por profesionales de la salud.

Por último, el estado es de los pocos que había prometido la aplicación de pruebas aleatorias en las escuelas de la entidad para poder contener la pandemia. Estas nunca fueron utilizadas y los reportes de su uso para detectar los casos de COVID dentro del aula nunca fueron presentados por la autoridad.