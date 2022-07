Inútil, pago de gacetas en GP

Inútil fue el pago de casi medio millón de pesos realizado por el Ayuntamiento de Gómez Palacio y que corresponde a la impresión de 3 mil gacetas municipales que fueron facturadas en el mes de marzo del 2021 porque no se siguió el debido proceso para su validez.

Lo anterior porque no cumplen con el formato que está bajo la vigilancia de la Secretaría del Ayuntamiento y de la cual tiene que haber un visto bueno sin lo cual no puede contar con la validez correspondiente.

Los casi 500 mil pesos, que además pudo ahorrarse en un 100 por ciento el Ayuntamiento porque la normativa vigente solo pide publicarlas (lo cual puede ser solo de manera digital y no impresa como ya se ven´´ia haciendo), se gastaron en marzo del 2021 porque además no se siguió el protocolo establecido en el Reglamento de la Gaceta Municipal de Gómez Palacio.

"La Dirección de Comunicación Social no puede cambiar el formato, diseños o acabados pues ya existe un diseño previo oficial y ese tenía que ser vigilado por mí así como los requisitos en mi caracter de secretario del Ayuntamiento porque la ley me faculta. En ningún momento es al revés. La Secretaría del Ayuntamiento no está sujeta al criterio de Comunicación Social", dijo el exsecretario del Ayuntamiento, Zuriel Rosas Correa, quien aseguró que uno de los formatos que le mostraron impresos en una ocasión no fueron aprobadospor él y que la decisión la había tomado Comunicación Social, por lo que en su momento hizo saber a la directora, Teresa González, que así no sería válido.

Según muestra la factura, número de certificado SAT 00001000000414715731 que tiene como receptor el municipio de Gómez Palacio en fecha del 05 de marzo de 2021, se le hizo un cobro por 453 mil 560 pesos "por la edición, impresión y acabados" de 3 mil gacetas municipales a un costo por unidad (cada revista) de 130.33 pesos (Ciento treinta punto treinta y tres pesos) a lo cual se sumó el 16 por ciento del IVA, que representa 62 mil 560 pesos, gastos que considera el secretario, innecesarios.

"El Municipio no tenía por qué pagar por ninguno de esos conceptos y menos si yo no lo autoricé", dijo el exsecretario.

COMPETE AL SECRETARIO

De acuerdo con el Artículo 4 del Reglamento de Gacetas, corresponde al secretario del Ayuntamiento con relación a la Gaceta Municipal diversas facultades y obligaciones.

Una de ellas es "la operación y vigilancia de las publicaciones efectuadas en la Gaceta Municipal" además de realizar "la publicación fiel y oportuna de los acuerdos o resoluciones que le sean remitidos para tal efecto".

También le corresponde al secretario del Ayuntamiento "proponer al Presidente Municipal la celebración de acuerdos o convenios necesarios para hacer eficaz y eficientes las publicaciones en la Gaceta Municipal", así como conservar y organizar las publicaciones.

También es su facultad informar al alcalde cuando hubiere necesidad de realizar las erratas a los textos publicados, "así como corregirlos cuando lo justifique plenamente el secretario del Ayuntamiento o lo determine el Ayuntamiento".

Además, la Secretaría del Ayuntamiento dispondrá la distribución.

"Pero en ningún momento yo recibí, reitero, las 3 mil gacetas ni las solicité a Comunicación Social como ella falsamente lo asegura y lo sabe perfectamente porque ¿para qué querríamos 3 mil gacetas?, es una locura", dijo el exfuncionario.

LA FUNCIÓN DE LA GACETA

La Gaceta Municipal es el Órgano Oficial de Difusión y Publicación del Ayuntamiento del Municipio de Gómez Palacio, de carácter permanente, social e interés público, cuya función consiste en publicar en la jurisdicción territorial del municipio de Gómez Palacio, Durango, los reglamentos, circulares, acuerdos, resoluciones, y demás información a que se refiere el artículo 6 del presente ordenamiento, así como las disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria que emita el Ayuntamiento.

El presidente o presidenta municipal en turno tiene además que auxiliarse del secretario del Ayuntamiento para dar cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento de gacetas.