Infinix Mobility explotará las capacidades de Garena Free Fire

Infinix Mobility señaló recientemente que logró cerrar una alianza de dos años con Garena Free Fire. Esta asociación mostrará las capacidades de juego de los teléfonos inteligentes de la serie Infinix HOT.

Con esta asociación estratégica, entre Infinix y Garena Free Fire, Infinix tiene como objetivo mostrar las capacidades de juego de sus teléfonos inteligentes con la serie HOT y su ambición de empoderar a la generación más joven en México, con la creciente tendencia de los esports.

"Con los smartphones de la Serie HOT de Infinix, estamos comprometidos a proporcionar la mejor experiencia de juego para teléfonos inteligentes. El Mobile Gaming es una tendencia en auge entre los jóvenes de todo el mundo. La colaboración con Free Fire aportará un valor extraordinario a los usuarios y jugadores más jóvenes por igual, con nada menos que una potente opción y llena de valor, tanto para los jugadores más entusiastas como para los casuales", destacó Vincent Wu, CEO de Infinix México.

"'BATTLE IN STYLE' es la identidad de marca de Free Fire, para inspirar a los jóvenes a luchar con sus estilos únicos, tanto en el juego como en la vida. Siendo el concepto más icónico de Free Fire 'BOOYAH', que representa la alegría y exaltación después de ganar una batalla. La esencia de la marca de Infinix 'The Future is Now', y su misión de empoderar a los jóvenes, coinciden perfectamente con la identidad de marca de Free Fire. Esta es la razón detrás de nuestra asociación con Infinix. Juntos esperamos inspirar a más grupos de jóvenes en este país, a unirse a este deporte, luchar con sus estilos y disfrutar de la victoria con el nuevo lema conjunto 'BOOYAH NOW!", señaló Andrés Salvador López de la Campa, Partnerships Lead LATAM de Free Fire.

Infinix ha realizado una fuerte inversión en investigación y desarrollo en la serie HOT, para mejorar la experiencia de juego, en los últimos años. En julio de 2022, Infinix desarrolló un sistema mejorado de enfriamiento de cámara de vapor llamado "3D Vapor Cloud Chamber" (3D VCC).

En comparación con el diseño convencional, reduce la temperatura del chipset en 3 ° C, al mejorar el contacto entre el chipset y la propia cámara de vapor.

Desde el nivel de software, Infinix también desarrolló una serie de soluciones integradas en el sistema operativo con fuertes capacidades inteligentes y de aprendizaje, llamada Dar-link.

Las capas en línea y fuera de línea de este sistema le permiten ejecutar programas analíticos integrales y algoritmos de predicción para abordar los problemas de fluctuación y retraso cuando se juega en un teléfono inteligente.

La alianza con Free Fire no solo es un hito de Infinix, en sus esfuerzos por brindar las mejores experiencias de juego a los usuarios de la serie HOT, sino también un compromiso con los consumidores de México, es decir, empoderarlos con dispositivos inteligentes estilizados, con alto rendimiento y velocidad, y alentarlos a expresarse tanto en el juego como en la realidad. Infinix seguirá proporcionando dispositivos inteligentes con la tecnología de primera clase para apoyar a la generación más joven.

La serie HOT (versión Free Fire) muy pronto será lanzada en México.