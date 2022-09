INE prepara proceso electoral en Coahuila

El INE se prepara para el proceso electoral local donde se renovará la gubernatura de Coahuila.

José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, dijo que tendrán a su cargo la parte operativa, en lo que corresponde a hacer un fuerte trabajo de convencimiento con la ciudadanía, además de asegurarse que las personas realmente puedan ejercer su función como es debido.

Consideró que la elección será complicada porque se configura competida, al presentar las fuerzas políticas figuras importantes, de modo que los árbitros electorales están obligados a tener ese esmero y cuidado.

Indicó que ya se registraron quejas por actos anticipados de campaña y, en este caso, por tratarse de una elección con carácter local, son competencia del órgano local, del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), pero ya han tenido algunas quejas en el INE, que han sido revisadas por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso, y se ha determinado que las debe conocer y resolver el IEC.

En términos de la paridad de género, indicó que el IEC emitirá lineamientos en su momento, donde, con mucha claridad, se tiene que establecer cuáles son las condiciones para esta equidad.

"Ya no es la primera vez, creo que aquí en Coahuila se ha avanzado bastante en el tema y a los partidos políticos les ha quedado muy claro lo que es la paridad horizontal, la paridad vertical, la proporcionalidad, entonces, yo creo que en esta parte se ha cumplido bastante bien, las leyes están muy claras", comentó.

Consideró que ya no se puede simular y que "partido político que no cumpla, simplemente no se le registra, no se registran sus candidatos". Señaló que en ese tema no ha habido problema en Coahuila.

Respecto a los funcionarios de casilla, Vázquez López dijo que se sortea y resultan seleccionados gente de todo tipo, por lo que hay quienes presentan mucho entusiasmo por participar mientras que otros prefieren no hacerlo. Indicó que en la última elección se tuvo un 10 por ciento de personas tomadas de la fila, lo que significa que el 90 por ciento atendió la convocatoria, mientras que en pandemia había sido un 14 por ciento de gente que se tomó de la fila para ser funcionarios.