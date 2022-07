INE pide garantizar paridad sustantiva en Coahuila y Estado de México

El Consejero General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó criterios con la finalidad de que los partidos políticos nacionales garanticen la paridad sustantiva y postulen al menos a una mujer en las candidaturas de gubernaturas para las elecciones de Coahuila y Estado de México en 2023.

En sesión extraordinaria, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Norma De la Cruz Magaña, explicó que en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ordena a los partidos políticos nacionales adecuar sus documentos básicos a más tardar el 31 de octubre del presente año para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a la gubernatura de los Procesos Electorales Locales en el 2023 en el Estado de México y en Coahuila.

"Los procesos de selección de candidaturas deben establecer reglas claras como una publicidad oportuna en todas y cada una de las etapas del proceso y cumplir con la debida notificación a quienes aspiran a obtener una candidatura y postular al menos a una mujer en alguna de las dos entidades", dijo.

Detalló que todos los partidos políticos deberán informar al INE su método de selección de candidaturas al menos con 30 días de anticipación al inicio de su proceso de selección de candidaturas a gubernaturas.

"La postulación paritaria es insuficiente para lograr que el principio de paridad trascienda a la integración, razón por la cual es necesario establecer reglas adicionales para conseguirla", estableció la Consejera Carla Humphrey Jordan.

PROPUESTAS Y ARGUMENTOS

Propuso que ante la eventualidad de que no se logren reformar los documentos básicos de los partidos políticos antes del 31 de octubre, éstos tengan la posibilidad de establecer reglas de competitividad a través de lineamientos o un reglamento aprobado por los órganos intrapartidarios competentes, los cuales deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo General antes del 31 de octubre próximo, lo que fue aprobado por siete votos a favor y cuatro en contra.

Su propuesta de que en caso de que los congresos de Coahuila y Estado de México emitan una nueva reforma en materia de paridad en gubernaturas, estas normas jurídicas se aplicarían para la postulación paritaria en conjunto con las reglas de competitividad que definan los partidos políticos, fue rechazada por siete votos en contra.

Se trata, agregó la Consejera Dania Ravel Cuevas, del establecimiento de garantías para lograr la plena y efectiva igualdad de género en las postulaciones a los cargos de elección popular, particularmente en aquellos en los que más se ha excluido a las mujeres, que son las gubernaturas.

La Consejera propuso una modificación para que se mencionara que "…considerando que sólo se renovará la gubernatura en dos entidades federativas, los partidos políticos deberán postular al menos a una mujer en la entidad en la que sean competitivos…", pero la propuesta no alcanzó el respaldo de la mayoría.

En contra de dicha propuesta, el Consejero Jaime Rivera Velázquez señaló que "si se quisieran aplicar bloques de competitividad en sólo dos estados, con la regla de mayor competitividad y basado en las votaciones anteriores, para asignarlo a candidatas mujeres tendríamos una elección dicotómica mayor donde el partido o la coalición tenga en el pasado más votos y menos en el otro. Es decir, uno sería declarado competitivo y el otro estado no competitivo".

Por lo que sugirió modificaciones con el fin de que se suprimiera el criterio de competitividad. "Para garantizar la paridad sustantiva a través del criterio de competitividad, creo que no hace falta y no es pertinente, en las elecciones de 2023 no sería aplicable" y propuso que el proyecto señalara que se "postulará al menos a una mujer como candidata a las gubernaturas, sin que ello sea obstáculo para que postulen dos", propuesta que fue rechazado por seis votos en contra.

El Consejero Uuc-kib Espadas Ancona secundó al Consejero Rivera y precisó que los rangos de competitividad se pueden establecer cuando la cantidad de plazas en disputa es suficiente para que esas decisiones no sean determinantes de soluciones particulares en plazas determinadas.

"La democracia incluye necesariamente el derecho de la ciudadanía a equivocarse y la democracia impone el derecho de las mujeres a elegir qué precandidatura apoyan sea de hombre o mujer y esta autoridad no es quién para decirle a las mujeres de estados específicos cuál debe ser el sexo del candidato de su partido o de su coalición", estableció.

También respaldó la propuesta la Consejera Adriana Favela Herrera. "Nosotros no estamos aquí diciendo cuáles tienen que ser esos criterios de competitividad, lo que estamos diciendo es: Partidos políticos, hagan estas reformas en sus documentos básicos para que ya cumpla con esta sentencia y ustedes al terminar cuáles van a ser esos criterios, nosotros no".

Una vez que los partidos definan sus criterios de competitividad, lo tendrán que informar a la autoridad electoral "sí nos van a tener que informar dónde van a postular a una mujer o a un hombre, o a dos mujeres si es lo que quisieran hacer, que, obviamente, eso es un sueño, sería lo ideal".

La competitividad tiene poco margen de interpretación, abundó el Consejero Ciro Murayama Rendón al respaldar la propuesta de eliminar esta parte del proyecto, ya que al aplicarlo se estaría incidiendo en la postulación de las distintas fuerzas políticas "lo cual sería excesivo que esta autoridad incline una decisión de alguna de las fuerzas política o coaliciones".

De ahí que aclaró "para 2023 es al menos una mujer candidata por partido, sin que señalemos hacia cuál de las dos entidades, esta segunda señal ya sería muy invasiva para los partidos". "Sería muy lamentable que la autoridad electoral tratara desde aquí, de decirle a los partidos donde tiene que ser mujer su postulación entonces, respetando su vida interna y acatando lo que dice el Tribunal, en 2023 una mujer donde ustedes decidan con toda libertad", agregó.