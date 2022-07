¿Indirecta? Belinda dice que se enfocará en su nueva música tras priorizar 'cosas que no valían la pena'

La cantante pop Belinda estuvo de visita en Los 40 Principales en España, en medio de la promoción de la canción LAS12, tema que canta junto a la española Ana Mena, a quien conoció en el set de grabación de la primera temporada de la serie Bienvenidos a Edén, de Netflix.

Beli confesó que ya terminó de grabar la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, y además, está lista para "estar mucho más presente" en la música.

La denominada Princesa del Pop Latino había estado en el ojo de la prensa durante y al terminar su compromiso con Christian Nodal; pues fue señalada por los medios y las redes sociales de estar en la relación por interés.

Sin embargo, afortunadamente para sus Belifans, la cantante señala que estará mucho más enfocada en su música, pues tiene en puerta varias colaboraciones musicales con varios artistas, entre ellos: La Mala Rodríguez, Abraham Mateo, Lérica y Omar Montes; las cuales se suman a sus éxitos con Lola Índigo en La Niña de la Escuela y el más reciente, LAS12, con Ana Mena.

"Yo creo, no sé, pensé que otras cosas en mi vida a lo mejor eran prioridad, le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues, uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer. En este caso, yo me desvié un poco, pero, pues el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo, y para reencontrarte, para entender que haces aquí, a que vienes, cuál es tu misión. Yo pienso que me perdí un poquito porque pensé que otras cosas a lo mejor eran más importantes o tenía ciertas... Cuando eres pequeñita tienes a lo mejor ese sueño de toda mujer, que, pues, de pronto quieres, no sé, darle prioridad a ciertas cosas que no, que lo más importante es esto (la música), para mí. En este momento lo tengo más claro que nunca", reveló la intérprete de Bella Traición.

Han pasado nueve años desde que lanzó su último álbum, Catarsis; y aunque no ha estado del todo ausente de la música, pues ha cantado varios éxitos como Amor a Primera Vista con Los Ángeles Azules y Un Traguito con Lérica, entre otros. Pero señaló que su siguiente paso será enfocarse en grabar un nuevo álbum, que sería su quinto trabajo.