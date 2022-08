Incierto, futuro de antiguos Hospitales

Es incierto el futuro que tendrán las antiguas instalaciones de los Hospitales Generales de Torreón y Gómez Palacio.

El 7 de marzo de 2016, el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, entregó las llaves de las antiguas instalaciones del Hospital General de Torreón a la Cruz Roja Mexicana para la creación de una Universidad y una estancia para adultos mayores.

"El edificio va a estar en buenas manos, sé que hay un proyecto de hacer una universidad de la Cruz Roja…", dijo en ese entonces el exmandatario estatal y actualmente diputado federal por el PRI.

Sin embargo, han transcurrido más de seis años y la benemérita institución no pudo cristalizar el proyecto, debido a que legalmente el edificio no les pertenece. Incluso, en varias ocasiones se ha dicho que la propiedad le pertenece al Municipio, aunque se desconoce si existe otra figura de préstamo de uso entre el Gobierno municipal y la Federación.

Sobre el tema, el presidente del Consejo de Administración de la benemérita institución, Jorge Abularach Lugo, dijo que ya están en pláticas para hacer la devolución del edificio, pues en la actualidad, la Cruz Roja requeriría una inversión muy grande -que no está en sus posibilidades- para rehabilitar el bien inmueble y aterrizar los proyectos que se tenían pensados en un inicio.

Por su parte, César Ariel Tapia, director general de la benemérita institución comentó que en su momento, la Cruz Roja hizo uso de muy poco mobiliario y equipo quirúrgico del antiguo Hospital General. "Por ejemplo, las autoclaves, había tres pero ninguna servía y ahí se quedaron", apuntó.

Por lo pronto, y debido a que nunca se resolvió tema jurídico, todos estos años el inmueble ha sido resguardado por la Cruz Roja más que en propiedad. Hay personal de vigilancia en tres turnos.

En una visita que hizo El Siglo de Torreón al lugar, uno de los vecinos del lugar comentó que "el edificio es federal, pero dicen que las escrituras no las encuentran, pasan y pasan administraciones y nada, no se sabe nada, ya ve que hace años dijeron que era una donación, cuando estaba Moreira, pero pues cuando ya la Cruz Roja le quiso echar mano, resulta que no, que era un préstamo".

Hoy en día, la fachada del inmueble ubicada sobre la calle Álvarez tiene graffiti y enjarre visiblemente dañado.

Sobre la calle Eugenio Aguirre Benavides y la avenida Artes Gráficas, hay rastros de salitre en paredes y suelos, heces fecales de aves, grietas, registros y centros de voltaje dañados, plafones desprendidos y rejas metálicas de las ventanas oxidadas. Las nuevas instalaciones fueron inauguradas el 5 de agosto de 2015 y se encuentran a espaldas del Manto de la Virgen.

Y EN GÓMEZ PALACIO…

Aunque ha transcurrido menos tiempo, hasta ahora se desconoce el destino que tendrán las viejas instalaciones del Hospital General de Gómez Palacio, mismas que se ubican entre la calle Héroe de Nacozari, Lasalle 2 y Jesús Flores, de la colonia Bellavista.

La mudanza al nuevo edificio localizado sobre el bulevar Ejército Mexicano comenzó en abril del año pasado.

Y en marzo de este año, el gobernador de Durango de extracción panista, José Rosas Aispuro Torres, anunció que el antiguo edificio se convertiría en un Instituto de Salud Mental e incluso, hasta un hospital para atender las secuelas que ha dejado la COVID-19, como las afectaciones socioemocionales.

El 19 de julio de este año, se inauguraron las nuevas instalaciones del departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, mismas que tienen su sede en el antiguo edificio del Hospital General, donde anteriormente era el área de Enseñanza e Investigación y Recursos Humanos.

Y sobre el uso que tendría el resto del antiguo edificio, el secretario de Salud del estado, Sergio González Romero, comentó que "ya le va a tocar al gobernador que entre... el doctor Esteban (Villegas) decidirá qué va a hacer con este hospital antiguo". Dijo que no es viable el Instituto de Salud Mental "porque no tenemos especialistas y para tener un elefante blanco, pues no vale la pena".

Infraestructura

Mientras no se decide el futuro de las antiguas instalaciones de los Hospitales Generales de Torreón y Gómez Palacio:

* Los edificios que ocupan las Jurisdicciones Sanitarias No. 2 y 6 de las Secretarías de Salud de Coahuila y Durango cuentan con espacios muy reducidos y con infraestructura deficiente.

* Hay poca ventilación, amontonamiento de trabajadores y trabajadoras en algunas áreas.

* Además, desde hace años prevalece el hacinamiento de cajas y mobiliario viejo, entre otros.