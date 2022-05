Hugo Catalán destaca los escenarios que hay en Coahuila y Durango

El actor, Hugo Catalán, no conoce la Comarca Lagunera, sin embargo, tiene un deseo... poder filmar algún día en estas tierras.

"No he tenido la fortuna de conocer La Laguna. Todas las personas que he conocido de allá son lindísimas personas.

"Me encantaría filmar algo por allá, en La Laguna. En Coahuila y Durango hay pasajes muy bonitos y muy explotables para hacer largometrajes", dijo en entrevista exclusiva en El Siglo de Torreón.

Catalán habló con esta casa editora del éxito que tuvo la nueva versión de Los ricos también lloran, la cual terminó hace unos días y ahora se verá en otros países.

"Me siento contento por los resultados. Ha sido la primera vez que estoy en un proyecto tan exitoso de Televisa y además que protagonizó mi novia, Claudia Martín", comentó.

Para Catalán, laborar al lado de Claudia fue una experiencia bastante enriquecedora.

"En la novela casi no nos vimos, nuestras escenas no coincidían, pero al tenerla en el mismo proyecto yo le echaba más amor a mi labor".

Vía telefónica, el artista mencionó que "Carlos" su personaje en la producción de Carlos Bardasano, le permitió dar un paso más en su camino por los escenarios.

"Lo vimos como un hombre de familia, honesto, trabajador y buena onda. Poco a poco se fue volviendo una mejor persona. Este personaje ha sido gramaticalmente muy importante para mí. Yo creo que soy muy diferente a 'Carlos', yo soy más rebelde y de mucha acción".

Hugo Catalán reveló todo lo que le enseñó Los ricos también lloran.

"La satisfacción de haber hecho un buen trabajo, de haber dado mi participación amorosa en el proyecto de mi novia y esta novela, además, me abrió una puerta más que no estaba abierta antes y seguramente me catapultará a otros proyectos".

Por otro lado, Hugo presumió que también forma parte del elenco de la reciente serie de Amazon Prime, Mi tío.

"Tengo una participación breve ahí, en Amazon también pueden verme en El juego de las llaves y en HBO Max estoy en Amarres, de la cual soy protagonista con Juan Pablo Medina y Gabriela de Garza", manifestó el histrión.

Hugo Catalán compartió que no se puede quejar, ya que ha realizado varios trabajos en poco tiempo.

"Llevo ya 20 años en esto. Le dediqué mucho tiempo a TV Aztecas. Digamos que ya vi como son las cosas, me siguen sorprendiendo algunas, pero yo soy muy feliz y les puedo reafirmar que amo mi trabajo".

Tras acabar, Los ricos también lloran Hugo, según dijo, se dedicará a efectuar una película.

"Viene una serie y estoy acabando una cinta del director Julián Hernández que se llamará La huella de unos labios".

En cuanto a su relación con Claudia, Hugo externó que va viento en pompa, sin embargo, no tienen planes de boda.

"Un enlace nupcial no nos interesa por el momento, pero eso no quiere decir que no haya compromiso. Creo que las bodas son innecesarias en este momento. Queremos viajar, pasarla bien y crear cosas juntos. Ella y yo nos queremos y nos amamos. No digo que no, pero tampoco sueño con una boda, los eventos así grandes me dan un poco de ansiedad".