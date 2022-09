'How to TikTok', la primer guía para la red social china

TikTok presentó recientemente How to TikTok la primera guía oficial y gratuita que ayuda y acompaña paso a paso a las empresas, marcas y agencias para utilizar las herramientas de TikTok for Business y anunciarse en la plataforma.

La guía está compuesta por 21 videos cortos donde colaboradores y expertos de TikTok explican y resuelven dudas, desde lo más básico a más lo más complejo, sobre cómo utilizar y sacarle provecho a la plataforma para impulsar la presencia digital de las marcas.

"Estamos muy emocionados de presentar esta guía que llevará de la mano a las marcas y agencias en su camino para crear estrategias creativas y exitosas dentro de la plataforma. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer materiales educativos e informativos en español para los usuarios de TikTok for Business", señaló Annette Sánchez, directora de Global Business Marketing.

Los temas de los videos abarcan desde cómo configurar sus cuentas de anuncios y comenzar a publicar campañas hasta como hacer reportes en TikTok Ads Manager. Otros contenidos que se pueden encontrar en la guía son:

Abrir una cuenta de negocio

Solicitar líneas de crédito

Formatos de anuncios

Creatividad y desarrollo de campañas

Audiencias personalizadas

Métricas

TikTok for Business es el segmento especializado en impulsar la presencia de las empresas en la plataforma, que llegó a México hace un año para ofrecer soluciones y herramientas digitales a las marcas que les ayuden a convertirse en narradores creativos y conectar de forma significativa y auténtica con la comunidad de TikTok.

Esta guía está dirigida a las empresas, marcas y agencias que quieren iniciar o fortalecer su presencia dentro de la app, no importa si no sabes por donde comenzar o si tu marca ya está dentro de la app. Ahora los profesionales de marketing pueden acceder a información oficial en español emitida por TikTok.