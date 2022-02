Leonardo de Lozanne habla en exclusiva de su sencillo Lluvia de fuego

Para Leonardo de Lozanne, ningún ser humano se ha escapado de una relación tóxica, algo que plasmó en la rola Lluvia de fuego, primer sencillo de su disco como solista.

El cantante y actor habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de dicha rola y de sus ideales; también aclaró que, pese a su aventura musical en solitario, no planea dejar Fobia.

-¿Cómo estás?

Muy bien, muy contento de saludar a la Comarca #Lagunero. Espero pronto ir para allá.

-Recién lanzaste el sencillo, Lluvia de fuego, ¿Qué respuesta ha obtenido?

Ha tenido una muy buena respuesta, sobre todo muy bien comprendido por los fans y lo he verificado gracias a los comentarios que han escrito en el video, en Yooutube. Me dicen que les ha sorprendido verme en esta etapa tan diferente.

-¿Quién compuso la rola?

Christian Jean, quien es mi productor. Hicimos ocho canciones, las cuales conformarán mi disco solista. Lluvia de fuego habla de una aventura que es hechicera, pero en realidad lo que trata en el fondo es acerca de las relaciones tóxicas.

-En el video te vemos bailar de una manera muy singular, ¿Te gusta?

Soy fatal bailarín. Me choca bailar, pero justamente por eso creo que me veo medio ridículo y eso me gustó porque la gente notó que este trabajo me sacó de mi zona de confort.

-¿Has enfrentado relaciones tóxicas?

Claro que sí. Las primeras relaciones toxicas que tenemos se dan cuando somos niños porque hacemos cosas que a veces no nos gustan con tal de encajar en ciertos grupos.

"También hay situaciones tóxicas cuando hacemos un trabajo que no nos gusta. Hay mucha toxicidad en las relaciones familiares porque muchas veces traen unas dinámicas muy enfermizas. He estado en muchas relaciones tóxicas"

-¿En estos meses de pandemia fue cuando manifestaste la inquietud de lanzar un álbum solista?

No. El gusanito lo tuve antes, desde que saqué un tema para una película de Manolo Caro, entonces se me despertó la onda de escribir solo y sacar cosas mías. Luego conocí a Christian Jean y me alentó a grabar el disco.

-Saldrá este disco, pero no dejarás Fobia, ¿No es así?

El 11 de marzo arrancamos una nueva gira en el Teatro Metropolitan de CDMX. Haremos como 15 fechas en la República Mexicana y justo cuando termine la gira con Fobia, haré la mía.

-¿Tienes alguna Fobia?

Podría decirse que las alturas me dan un poco de vértigo, pero fuera de eso no hay nada que de un repele enfermizo. No me gustan las ratas.

-Además de este proyecto y de Fobia, ¿Qué más proyectos vienen?

Bueno, vamos a reponer unas fechas de Jesucristo Súper Estrella en la Ciudad de México. El 5 de enero salió Rebelde, en donde formo parte del elenco. La serie ha jalado muy bien, tan es así que se hará otra temporada.

-A quién no le gustó fue a Sergio Mayer Mori, ¿Qué opinas de esa polémica?

Me han preguntado sobre eso, pero no sé bien del tema. No supe qué declaró, yo creo que no es que le haya gustado, más bien lo que haya dicho se mal interpretó. Yo siempre lo he visto muy contento y él está muy bien en la serie.

-¿Qué te falta por hacer a nivel profesional?

Sergio Arau dice que es un artista 'multiindisciplinario' o sea que hace muchas disciplinas, pero de forma indisciplinada, y yo también me siento así. Me gusta hacer muchas cosas, y creo que una siempre impulsa a la otra, y eso me apasiona.