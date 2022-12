Santos Laguna busca su acomodo ante la baja de jugadores importantes

Tras la primera derrota sufrida en la Copa Sky, los Guerreros del Santos Laguna decidieron permanecer en la ciudad de Guadalajara para proseguir con su pretemporada, en la que ayer realizaron un entrenamiento matutino.

Labores regenerativas, fue la principal actividad para los dirigidos por Eduardo Fentanes, quienes intentan dejar atrás la apabullante caída ante Chivas y se concentran en su siguiente ensayo futbolístico. Para hoy, el conjunto albiverde tiene contemplado el mantener su preparación futbolística con otro entrenamiento en territorio tapatío, de cara a su siguiente compromiso, programado para este viernes en contra de los Cañoneros del Mazatlán.

Habla Brunetta

Posterior al entrenamiento de ayer, el argentino Juan Brunetta compareció en conferencia de prensa y aceptó que el partido ante Chivas fue una mala presentación del equipo, pero expresó su confianza en que podrán levantar rápido.

"Un partido que no jugamos bien. Pero son los primeros de pretemporada y estamos apostando más a la parte física, a llegar bien al inicio del torneo. El partido más importante es el más cercano y tenemos muchas cosas por mejorar y tratar de llegar contra Tigres, el primer partido del 8 de enero, de la mejor manera. Obviamente no nos pueden pasar estas cosas, esa es nuestra autocrítica y seguiremos trabajando para mejorar. Se nos fueron jugadores que en el sistema eran importantes y tenemos que encontrar la forma de acomodarnos de nuevo. Jo... un resultado así pero no queda otra que laborar y meterle para adelante", afirmó.

"Un poco atípico, pero nos sirven esta especie de partidos con rivales como Chivas, tienen muy buenos jugadores, viene Mazatlán, viene Tigres para ponernos a tono físico y futbolístico. Esta semana nos sirve un montón en el grupo y tenemos que pensar en estar bien físicamente y después se verá reflejado en la cancha. Tenemos que corregir lo que hicimos mal, también hicimos cosas buenas también. Estamos armando un equipo nuevo, con muchísimos jóvenes", agregó el volante argentino.

Sin utilizarlo como excusa, Brunetta dejó ver que la cancha del estadio Jalisco no permitió a los Guerreros desarrollar su mejor futbol en el partido ante Chivas. "La cancha del Jalisco está mala, no sé si porque se juega con muchos partidos y es algo para los dos equipos. Chivas lo hizo muy bien, también con el campo así, así que no nos excusamos en eso. Estamos a tiempo y lo más importante es llegar bien al primer partido contra Tigres que lo tenemos en casa".

Sobre el próximo torneo

En cuanto a sus expectativas para el próximo torneo, en el que Juan tendrá gran responsabilidad en el peso ofensivo de Santos, el exjugador del futbol italiano expuso: "Sé que mi función es tratar de generar y ayudar a los compañeros a que conviertan, de tratar de llegar desde atrás. Es lo que me toca en mi posición, a los volantes el entrenador nos pide que lleguemos mucho al área. Más allá de que se nos fueron muchos jugadores como Gorriarán o Leo que lo hacían muy bien, tenemos compañeros en el club que lo pueden hacer mucho mejor".

"El torneo pasado nos pudimos meter entre los primeros cuatro, nos quedamos a un paso de avanzar, merecíamos un poquito más, pero apuntamos a eso. Trataremos de avanzar. Hay que ir paso a paso, ir partido a partido y apuntar al primero contra Tigres", agregó.

Cuestionado sobre la necesidad de los albiverdes por hacerse de refuerzos que les apoyen en el siguiente torneo, Brunetta se desmarcó de inmediato. "Es un tema que no me corresponde, nosotros sentimos que tenemos un plantel para pelearle a cualquier equipo. Obviamente que se sume 'el Dedos López' y los chicos de fuerzas básicas, pero estamos tranquilos".

De cara al siguiente compromiso en Copa Sky, el volante santista describió:. "Mazatlán es un equipo duro, como todos los equipos de la liga, muy intenso. Ahora nos encontramos en etapa de preparación, pero el viernes será un buen partido para tratar de ir cerrando la pretemporada con buenas sensaciones".