Hay 6 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra la pasada administración de San Pedro

Son seis denuncias, las que se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción y hay 30 carpetas de investigación relacionadas a la aplicación de recurso en la pasada Administración Municipal.

Lo anterior lo confirmó el contralor municipal, Pedro Pablo Gómez Herrera, quien el lunes compareció ante el Cabildo para presentar un informe de las actividades relacionadas al segundo cuatrimestre del año.

"Las seis denuncias tienen que ver con el proceso de entrega-recepción y son observaciones que cada Unidad Administrativa realizó en su momento y que pasaron a la Unidad Investigadora y ya concluyó dicha investigación y se consideran que puede haber una falta administrativa y ya se está turnando a la Unidad Sancionadora, que en este caso es la Fiscalía Anticorrupción".

DETALLES

El contralor mencionó que las presuntas irregularidades tienen que ver con la aplicación de recursos y solo se limitó a decir que son varios millones de pesos.

Incluso dijo que hay documentación no localizable y que evidentemente no se subió a la página de transparencia y que, la Auditoria Superior del Estado (ASE) les notificó en su momento.

Ese "vacío" corresponde principalmente con el ejercicio fiscal 2020-2021, en el que únicamente se cumplió con el 46 por ciento de las obligaciones en el tema de transparencia, pues ni siquiera se "subió" a la plataforma el 50 por ciento de la información sobre el manejo o aplicación de los recursos.

"Nosotros tratamos de solventar, incluso haciendo constar que no tenemos esa información, porque no aparece o está como no localizable y están todos (dependencias de gobierno) están obligados a publicarla y en la Administración anterior se tuvo un hueco muy grande en subir la información a las plataformas y esa documentación, la mayoría tiene que ver con aplicación de recursos, estamos hablando de nómina de manejo de programas información general del municipio y que está obligado a revelar y solo subieron el 46 por ciento".

Incluso se tiene conocimiento de que ya se citaron algunos funcionarios por esa situación, pero el entrevistado reiteró que de eso se encarga la Fiscalía Anticorrupción, quien se encargará de definir o no si se cometió algún delito.

A mediados de agosto personal de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila, en esa ocasión el fiscal Jesús Homero Flores Mier, resaltó que hay procesos contra exfuncionarios en los 38 municipios del estado y San Pedro fue el primero en iniciar los procedimientos.

Dijo que los delitos más comunes son enriquecimiento ilícito y peculado.