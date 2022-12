Guerreras caen ante Chivas en amistoso

Las Guerreras del Santos Laguna Femenil sostuvieron ayer su cuarto partido amistoso de pretemporada, en el que enfrentaron al fuerte equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, quienes se llevaron la victoria y fueron un excelente parámetro para el equipo dirigido por Jorge Campos Valadez.anotadoras

El duelo tuvo como escenario la Cancha 4 de Territorio Santos Modelo y se disputó a cuatro tiempos de 30 minutos, finalizando con triunfo rojiblanco por marcador de 4 a 2. Las anotadoras albiverdes fueron la capitana Cinthya Peraza y la juvenil Judith Félix, quien llega con proceso en la categoría Sub 18.La alineación inicial santista estuvo conformada por Hannia de Ávila, Katia Estrada, Natalia Miramontes, Priscila Padilla, Alexxandra Ramírez, Marianne Martínez, Daniela Delgado, Cinthya Peraza, Lia Romero, Celeste Guevara y "Golexia" Alexia Villanueva.

Las jugadoras Brenda León y Sofía Varela no tuvieron actividad, ya que se recuperan de sus respectivas lesiones en la rodilla derecha e isquiotibiales de la pierna izquierda.

Tomando confianza

La mazatleca Cinthya Peraza, quien se ha hecho presente en el marcador en tres de los cuatro amistosos jugados al momento, brindó su opinión sobre el encuentro ante Chivas: "Más allá del resultado, este partido nos ha dejado mucho aprendizaje. Tuvimos la oportunidad de jugar todas, hay incorporaciones de jugadoras de Sub 18 que se sumaron a competir ante un rival muy bueno como lo es Chivas. Me voy contenta con el desempeño que mostramos en la cancha".

"Estamos básicamente terminando de agarrar ritmo, hemos hecho una muy buena pretemporada en TSM, con mucha exigencia y cumpliendo con lo que nos pide el cuerpo técnico en el día a día. Estos partidos de preparación nos permiten tomar el ritmo que nos exige el inicio del torneo", agregó."Me siento contenta de poder colaborar con goles, me llena de confianza y motivación para poder seguir apoyando a mi equipo. Los goles en estos partidos me dan un plus", finalizó.