'Gracias a Dios estamos vivos', Anuel AA y Yailin se llevan tremendo susto tras aterrizar de emergencia en Monterrey

El rapero Anuel AA y su esposa Yailin, La más viral, se llevaron tremendo susto luego de que aterrizaran de emergencia en Monterrey ,México, pues la pareja llegó desde Los Ángeles al país para participar en el Coca Cola Flow Fest.

Fue a través de redes sociales que el cantante contó a sus seguidores la terrible experiencia, ya que incluso una de las ventanas de la aeronave se rompió.

De acuerdo con la versión del famoso, la preocupación fue tal que incluso pensaron que iban a morir.

"Gracias a Dios estamos vivos", escribió Anuel sobre un clip en el que dio los detalles del incidente.

"México pudimos aterrizar en Monterrey, fue un aterrizaje fuerte, miren el cristal está roto, pero dios estuvo con nosotros. Estamos bien, vamos a prender la tarima", agregó en referencia al show.

También aseguró que antes de abordar pidió a Dios que llegaran con bien.

"Parece que la muerte andaba rondado hoy por ahí, pero mi dios es más fuerte", describió.

Por su parte, la intérprete de Si tú me busca también agradeció por llegar a México en buenas condiciones. Cabe mencionar que la pareja está en espera de su primer hijo.

"Gracias, papá Dios por darnos otra oportunidad", externó sobre una fotografía de la cabina del avión en la que se ve más a detalle la ruptura del cristal.

¿Yailín y Anuel esperan un niño?

El pasado 21 de noviembre, "La más viral" publicó a través de su perfil el video de la revelación de sexo de su bebé. Aunque en un principio los organizadores confundieron a la pareja, pues explotaron en tres ocasiones un canon lanza papelitos de color blanco, al final se sorprendieron cuando en la cuarta ocasión volaron papeles de color rosa, por lo que pareja sonrió feliz ante la noticia.

Ante esto, la mujer escribió un mensaje para su hija: "Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad, Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí, me siento superfeliz, la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo. N tengo palabras aquí. Tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada, mi gordita".