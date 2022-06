Gobierno de Coahuila responsabiliza a Municipio de Torreón por definición en tarifas del transporte

El titular de la Secretaría de Infraestructura en Coahuila, Miguel Algara, responsabilizó durante esta semana al Municipio de Torreón respecto a la definición de tarifas en el transporte público, señaló que se trata de una facultad que corresponde en su totalidad a la autoridad local, esto a la par del proyecto Metrobús Laguna y que sigue sin ponerse en marcha.

Cuestionado ayer lunes por medios de comunicación, el funcionario estatal negó que la Secretaría de infraestructura de Coahuila vaya a intervenir en la definición de las nuevas tarifas del transporte público, en su lugar señaló que será el Municipio de Torreón el que tenga que resolver completamente dicha situación, esto mediante sus oficinas de Autotransporte y en coordinación con los concesionarios que operan en la ciudad.

"Esa es una cuestión municipal... Es una cuestión 100 por ciento municipal la cuestión de las tarifas, es una cuestión municipal nosotros no tenemos nada que ver, las concesiones son municipales, ustedes (medios de comunicación) lo saben", señaló Algara sin brindar mayores explicaciones, toda vez que tenía que retirarse a una "reunión".

Al respecto de dicha declaración se cuestionó al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, quien indicó que como autoridades municipales se realizarán las acciones "que corresponda" a nivel local, no obstante advirtió que espera que la parte estatal "se desdoble" para que pueda resolver dicho tema, mismo que está pendiente no solamente como parte de una solicitud de los concesionarios, sino dentro de las definiciones del proyecto Metrobús Laguna.

"Yo no he platicado con ellos (Gobierno de Coahuila), yo creo que nosotros vamos a hacer lo que nos corresponda al Municipio hacer, yo espero que la parte que están en otro orden de gobierno se desdoble, para que nosotros podamos hacer la tarea, es una asignatura pendiente, nosotros hemos sido un factor de unidad, de suma a un proyecto tan esperado como el Metrobús, entonces la tarifa yo creo que no solo obedece a un tema de una decisión unilateral, obedece a un estudio, yo espero que quienes tengan que hacer los estudios ya lo hayan hecho y nosotros tomar las decisiones al seno del Cabildo", dijo el alcalde.

Cepeda enfatizó que la definición de tarifas, especialmente en el contexto de la puesta en marcha del Metrobús Laguna, no se puede realizar solamente por parte de la autoridad municipal, sino que debe de tratarse como una decisión "colectiva".

"No podemos nosotros tomar decisiones unilaterales a una decisión colectiva, para tomar una decisión colectiva o al seno del Cabildo necesitamos tener los estudios técnicos, yo espero que ellos (Gobierno de Coahuila) ya hayan previsto esto".

Cabe recordar que el propio Gobierno de Coahuila había informado con oportunidad que la definición de tarifas del Metrobús Laguna estaría sujeta a un análisis, mismo en el que se tomarían en cuenta diversos factores de la operatividad de ese giro, además se había señalado que las tarifas en el transporte público en general podrían unificarse en torno al mismo proyecto Metrobús.

Sin embargo de dicho estudio no se han dado mayores detalles, en tanto los concesionarios han pedido ya un aumento en las tarifas del servicio que prestan sus unidades y al margen del arranque de operaciones del proyecto Metrobús.