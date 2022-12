Gobernador de Coahuila celebra rechazo a Reforma Electoral

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís celebró y felicitó a los diputados federales de Coahuila por rechazar la Reforma Electoral, al mismo tiempo que resaltó la importancia del Instituto Nacional Electoral (INE) para poder tener una institución fuerte y un árbitro que pueda definir quién es el ganador.

Dijo que esto es un claro retroceso de Morena y la Presidencia de la República de una democracia que ha costado mucho al país.

"Estas reformas que se intentaban aplicar no eran analíticas, ni siquiera de reflexiones, sino una venganza en contra del INE y que ahora van con estas reformas secundarias", destacó.

El gobernador Miguel Riquelme se negó a entrar en "dimes y diretes" con lo que ha expresado el subsecretario de seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja.

Lo anterior, luego de sus constantes visitas a Coahuila para promoverse como uno de los aspirantes a la gubernatura.

"No le voy a dar foro, ya cuando veamos si es o no es, entonces ahí me voy a dejar caer", expresó.