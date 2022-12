Alumno lagunero gana Mención Honorífica en Argentina

El lagunero Antonio Gutiérrez Meléndez recibió una Mención Honorífica en el Nivel 1 de la XXIX Olimpiada Matemática Rioplatense, celebrada en modalidad presencial del 3 al 7 de diciembre del presente año en Buenos Aires, Argentina.

El adolescente es un apasionado de las matemáticas, por lo que no es la primera vez que recibe una distinción. Ha participado en distintas competencias y ganado medallas de oro, incluso con exámenes perfectos. Antonio tiene una enorme habilidad para resolver retos y problemas cotidianos matemáticos y dice que le gusta el razonamiento lógico.

"Fueron dos exámenes, uno cada día, el examen era de tres problemas, tenías tres horas y media para poner tu procedimiento y resolverlo. Uno de ellos consistía en que tenías tres números impares consecutivos y debías encontrar esos tres números de tal forma que la suma de los cuadrados de cada uno den un número de cuatro dígitos iguales. Se me hizo fácil de resolver", explicó.

"Toñito" como lo llaman sus amigos y familiares, es originario de Torreón, Coahuila, y en la actualidad cursa el segundo grado de secundaria en el Colegio Cervantes, campus Vigatá. Se mostró contento, porque además de competir en dicha asignatura, tuvo la oportunidad de convivir con estudiantes de otros países y de conocer la Casa Rosada, sede de la Presidencia de Argentina.

'ES UN EXCELENTE ESTUDIANTE'

Adalberto Isaac Aguirre Esparza, profesor de matemáticas de nivel secundaria en el Colegio Cervantes, dijo que la Olimpiada Matemática Rioplatense reunió a estudiantes de países como Argentina, Paraguay, Perú, Uruguay, Colombia y México.

"A Antonio le fue muy bien, este año trajo una mención honorífica para México. Es un excelente alumno, dedicado e investigador, es mi alumno en segundo grado y cada mes tenemos examen y no me lo va a creer, pero en todos mis exámenes no me ha hecho ningún error, eso en cuanto a la materia de matemáticas. Sigue creciendo y todavía no sabemos dónde va a ser su techo".

El docente indicó que "Toñito" obtuvo su pase a Argentina luego de que participó en un proceso de selección nacional, donde participaron 26 estados de la República Mexicana, obteniendo un examen perfecto.

El mayor impulso de Antonio es su familia, sus entrenadores locales y del Centro de Alto Rendimiento en Matemáticas que prepara a la Selección Mexicana.

En el estado de Coahuila, Aguirre Esparza comentó que contaron con el apoyo de la delegada en Coahuila de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM), Alexandra Guadalupe Acosta.

Competencias

Va por más Olimpiadas.

* Antonio dice que hay posibilidades de participar a inicios del próximo año en una competencia de matemáticas en Perú.

* Ha participado en el certamen Indonesia International Mathematics Competition (IMC). El pase lo obtuvo en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB). Además, compitió en la Olimpiada Virtual de Matemáticas del Centro de Alto Rendimiento en Matemáticas y ha sido reconocido por la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, etc.