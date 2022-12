Fiscalía solicita emisión de ficha roja contra Christian Von Roehrich

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales (Interpol México) de la Fiscalía General de la República (FGR) y al Instituto Nacional de Migración (INM) se emita Ficha Roja y Alerta Migratoria, respectivamente, en contra Christian Von Roehrich.

El jueves, la Fiscalía Capitalina informó que obtuvo una orden de aprehensión contra Christian Von Roehrich, líder de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, por los delitos de uso ilegal de facultades y asociación delictuosa.

El vocero de la institución, Ulises Lara, dijo que no era necesario un juicio de procedencia pues los legisladores locales no cuentan con fuero por lo que agentes de investigación ya lo están buscando.

"Solicitamos la colaboración de la ciudadanía a efecto de que en caso de contar con información que permita conocer su ubicación, establezca comunicación con nosotros a los números telefónicos y redes sociales.

"Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Christian "N" no cuenta con inmunidad procesal", expuso Lara.