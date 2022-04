Fiscalía de Baja California intenta catear Hipódromo Caliente de Jorge Hank Rhon

Agentes de la Fiscalía General del estado de Baja California ingresaron al estacionamiento del Hipódromo Caliente la mañana de este martes con la intención de ingresar a las oficinas del corporativo, del cual es presidente el empresario y exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon.

De acuerdo con información del personal de Grupo Caliente, los elementos de la Fiscalía y un Agente del Ministerio Público no presentaron ningún tipo de documento, pero explicaron que la acción estaba relacionada con la privación ilegal de un empleado.

Grupo Caliente informó a través de su personal que la intención de la empresa es colaborar con las autoridades al esclarecimiento de la investigación, pero pidieron que cualquier acción sea realizada con respeto al marco legal.

"No tenemos conocimiento porque no trajeron ningún mandato… Trajeron unos oficios pero venían mal las fechas, estaban mal hechos, entonces no los pudieron recibir. No sabemos qué investigan, no sabemos qué requieren de Caliente pero se aportara lo que se solicite", comentó la encargada de relaciones públicas de la compañía, Martina Martínez.

Martínez además descartó que se le haya cuestionado por el empresario ni que se haya solicitado su presencia.

La Fiscalía de la entidad emitió una ficha informativa en la que aseguró que su actuación fue en apego a derecho, "Tanto el ingreso a las instalaciones como las entrevistas con empleados fueron con estricto apego a derecho y bajo consentimiento de la representación legal de la empresa, por lo que no requiere un proceso judicial para la autorización del ingreso".

El 18 de abril pasado, a través de redes sociales, se publicó el video de un hombre cuando era privado de la libertad, frente a un centro comercial ubicado a un costado del Hipódromo Caliente. Días más tarde se confirmó que la víctima era empleado de la empresa del empresario Hank Rhon.