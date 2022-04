'Falla humana masiva'; titular de Seguridad en Nuevo León responde ante críticas

Ante las críticas por la tardanza para encontrar el cuerpo de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, el secretario estatal de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua afirmó que "fue una falla humana masiva", de las instituciones que participaron en su búsqueda y agregó que hay personas que no han sido localizadas en 20 años.

"Es una falla humana masiva, ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada, y no es la primera vez que pasa en las búsquedas de este mundo, discúlpenme (…) lo que pasa es que lamentablemente estaba en el fondo del agua y no había nada qué visualizar, entonces, está alerta se dio por los olores, debajo del agua no pueden oler los caninos", justificó el funcionario.

Registran alto índice de feminicidios y desapariciones en NL Ante la demanda ciudadana de que sea destituido o presente su renuncia por el alto índice de feminicidios y desapariciones, el mando afirmó que su renuncia está disponible e insistió en que en Nuevo León no opera ninguna banda dedicada al rapto o secuestro de mujeres.