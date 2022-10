Facundo reta a la censura de redes sociales y comparte video sin ropa

Si hay alguien que sabe cómo causar polémica y llamar la atención, sin necesidad de hacer mucho esfuerzo es, sin duda alguna, Facundo; quien a lo largo de su carrera en radio y televisión ha protagonizado fuertes encontronazos y varios escándalos debido a su irreverencia.

En esta ocasión, el conductor se deshizo del pudor y de la ropa para aparecer completamente desnudo en un video que publicó en sus redes sociales. Sin nada de pena, el también locutor de 44 años decidió aparecer como Dios lo trajo al mundo para promover su marca de ropa y darle a sus fans un motivo para abrir la conversación.

Al principio de la grabación, de tan sólo unos segundos de duración, se ve al comediante de espaldas y a la orilla del mar, dejando al descubierto sus atributos, mientras disfruta del clima y las olas.

Enseguida se voltea y habla sobre su nueva línea de ropa, que supuestamente ya la pidió "me llega mañana y mientras eso sucede no quiero nada, si no me voy a ver cool con estilo prefiero andar encuerado".

Facundo sigue siendo fan de los deportes extremos, lo cual sigue compartiendo en su canal de YouTube, que actualmente tiene más de 2.48 millones de suscriptores. El más reciente se titula "¡Por confiar en una mujer!" y narra la aventura de cuando se aventó en parapente.

"Está increíble ver los árboles de cerca; está cagado viajar con puro creador de contenido, yo soy bien grabador, yo cuando voy a un viaje grabo todo y ahora voy con todos los weyes que graban todo".

A lo largo de este video que dura más de 30 minutos el artista grabó el paso a paso de esta expedición en Interlaken, Suiza, en el que entrevistó a turistas mexicanos que viajaron a este destino europeo y lo que sucede en su viaje desde las alturas.